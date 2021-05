Archie, le fils de Meghan et Harry, maîtrise l’art de compter – n’arrête pas de dire «deux» | Royal | Nouvelles

Le petit Archie a célébré son deuxième anniversaire la semaine dernière avec ses parents dans leur maison de Montecito en Californie. Pour marquer l’occasion, il a reçu un appel d’anniversaire spécial de la reine et de William et Kate, a déclaré une source au Mirror. Archie apprend à compter et semble très conscient de son âge, car il ne peut pas arrêter de dire «deux».

Un initié royal a déclaré au magazine américain: “Harry et Meghan se sentent tellement chanceux d’avoir un enfant aussi articulé et attentionné.

«Archie apprend déjà à compter et n’arrête pas de dire:« Deux! »»

Cela survient alors que la duchesse de Sussex a fait sa première apparition à la télévision depuis l’interview d’Oprah Winfrey.

«Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des mesures que nous prenons maintenant pour les mettre en place et nous préparer tous à un avenir prospère, équitable et compatissant.

“Nous voulons être sûrs que lorsque nous récupérons, nous récupérons plus fort.

“Que pendant que nous reconstruisons, nous reconstruisons ensemble.”