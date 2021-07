Meghan Markle et Harry auraient refusé le titre de comte de Dumbarton à Archie à la naissance de leur fils. Des sources royales affirment que le duc et la duchesse de Sussex étaient préoccupés par le mot « muet » au nom de la célèbre ville écossaise.

En raison des protocoles royaux, le premier-né de Meghan et Harry n’est pas non plus automatiquement devenu un prince de naissance et est connu sous le nom d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Le bambin n’a pas hérité du titre royal car il est actuellement un arrière-arrière-petit-enfant du monarque – plutôt qu’un petit-enfant.

En vertu des règles actuelles définies par le roi George V, Archie n’aura le droit de devenir prince qu’une fois que son grand-père, le prince de Galles, prendra le trône.

Cependant, l’expert royal Grant Harrold a mis en doute que cela se produise alors qu’il met en évidence les plans signalés par le prince Charles pour une monarchie allégée.

L’ancien majordome du prince de Galles dit qu’il ne pense pas qu’Archie aura jamais de titres royaux officiels, comme un HRH, ou se verra offrir une alternative au comte de Dumbarton lorsque Charles deviendra roi.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est difficile de dire si Archie se verrait offrir un autre titre royal à l’avenir – et à mon avis peu probable.

“George V a breveté que ses enfants et petits-enfants seraient appelés HRH, mais comme Archie est un arrière-petit-enfant du monarque, il n’avait pas droit à un HRH.

Il a été recréé dans la pairie britannique par la reine comme l’un des deux titres subsidiaires de son petit-fils Harry, qui est devenu le comte de Dumbarton et le baron Kilkeel lorsqu’il s’est marié avec Meghan.

Les règles existantes entourant les titres sont basées sur des lettres patentes émises par le roi George V en 1917.

Il a déclaré que les arrière-petits-enfants du monarque ne seraient plus des princes ou des princesses, à l’exception du fils aîné du fils aîné du prince de Galles – ce qui signifie que le prince George est le seul à recevoir automatiquement le titre.

Mais cela a été modifié par la reine, de sorte que les autres enfants du duc de Cambridge, la princesse Charlotte, quatrième en ligne du trône, et le prince Louis, cinquième en ligne du trône, ont également obtenu des titres.