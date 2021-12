Archie reprend le doux trait du prince Charles en appelant Harry «papa» | Royale | Des nouvelles

Dans leur première carte de Noël en tant que famille de quatre personnes, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont déclaré que leur fils appelait désormais ses parents « maman » et « papa ». Le trait touchant est aussi ce que le prince Charles, 73 ans, a appelé son futur père, le prince Philip. Dans leur carte de Noël, Harry et Meghan ont également montré aux fans un aperçu de leur fille Lili.

Comme son petit-fils, Charles a également qualifié son père de « papa » dans un hommage touchant à Philip après son décès plus tôt cette année.

Il a également salué le soutien qu’il avait reçu des fans royaux du monde entier après la mort de Philip.

Charles a déclaré: « Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été avant tout étonnée par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet.

«Et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela.

« Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste.

« Je voulais particulièrement dire que mon père, au cours des 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth.

« Comme vous pouvez l’imaginer, mon père et ma famille nous manquent énormément.

« C’était une figure très aimée et appréciée et à part toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde et dans le Commonwealth, qui aussi, je pense, partagent notre perte et notre chagrin. »

Dans leur charmante photo, Harry berce son fils, tous deux vêtus de chemises et de jeans.

On peut voir Meghan tenant Lili qui porte une tenue blanche alors que le couple est assis sur ce qui semble être leur porche.

Sur la photo, prise par le photographe de mariage Alexi Lubomirski, le couple a également évoqué le plaisir de fonder une famille.

Ils ont déclaré : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille.

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont transférées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

La photo a été partagée par Team Rubicon, une organisation non gouvernementale qui soutient les secours internationaux en cas de catastrophe.

On ne sait pas quand Harry et Meghan retourneront au Royaume-Uni pour présenter leur fille aux membres du cabinet.

Meghan n’est pas encore retournée au Royaume-Uni après que le couple a annoncé son départ complet en tant que membres de la famille royale et a déménagé en Californie.