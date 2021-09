Arctis 7P vs Pulse 3D : quel casque PS5 acheter ?

Confort et commodité

Steelseries Arctis 7P

Abordable et officiel

Casque sans fil Sony Pulse 3D

L’Arctis 7P est un excellent casque si vous recherchez un son exceptionnel, une qualité de fabrication et un micro solide pour discuter avec vos amis. Son prix et son confort, dictés par la forme de votre tête, peuvent cependant rebuter certaines personnes.

Avantages

Très confortable Excellente qualité sonore Autonomie fantastique Micro rétractable de qualité

Les inconvénients

Plus cher que Pulse 3D Peut être lâche

Le Pulse 3D est le moyen le moins cher de découvrir l’audio 3D de la PS5 dans un casque confortable et esthétique. Cependant, l’absence de bras nuit à la qualité du micro. De plus, le placement des commandes sur l’écouteur semble légèrement contre-intuitif, vous laissant parfois chercher le bouton souhaité.

Avantages

Casque PS5 officiel Moins cher que 7P Excellente qualité sonore Confortable Design élégant

Les inconvénients

La qualité du micro pourrait être meilleure Le placement des boutons est légèrement décalé

Le Pulse 3D est le casque officiel de la PS5 et constitue un excellent moyen de profiter de fonctionnalités de haute qualité à un prix très abordable. Si vous venez d’investir dans une toute nouvelle console et que vous souhaitez dépenser le moins possible pour un excellent casque, le Pulse est fait pour vous.

Au prix de 50 $ de plus, l’Arctis 7P est doté d’une qualité de construction, d’un confort et d’une autonomie de batterie accrus, ainsi que d’un micro amélioré. Si vous cherchez quelque chose pour soutenir de longues sessions avec des amis, le 7P est celui qu’il vous faut. Le Pulse est cependant parfaitement solide et présente extrêmement bien l’audio 3D vanté par la PS5. Voyons comment ces casques correspondent.

Arctis 7P vs Pulse 3D : principales différences

Le Pulse 3D et l’Arctis 7P présentent des similitudes et des distinctions importantes. Le son est très similaire entre les deux casques, les deux utilisant l’audio Tempest 3D de la PS5 et sonnant globalement très bien. La durée de vie de la batterie est doublée dans l’Arctis 7P, bien que la charge soit légèrement plus longue. L’esthétique doit aussi être prise en compte. Le Pulse 3D n’a pas de bras de micro qui nuit à la qualité du micro mais améliore l’attrait visuel et la compacité. Il y a beaucoup de facteurs, alors voyons comment les deux casques PS5 se comparent.

Arctis 7P Pulse 3D Design Cadre en aluminium, bande de suspension pour le confort Cadre en plastique, bande de suspension pour le confort Poids 352g 295g Diamètre du pilote 40mm 40mm Audio 3D Oui Oui Micro Bras rétractable, Clearcast, bidirectionnel, antibruit Caché, antibruit Connexion 2.4 Clé USB sans fil GHZ Clé USB sans fil 2,4 GHz Portée sans fil 118 pi (35,97 m) 195 pi (59,44 m) Bluetooth Non Non Chargeur USB-C USB Temps de charge 4h 3h Autonomie de la batterie 24h 12h

Le Pulse 3D et l’Artis 7P sont tous deux d’excellents casques capables d’immerger un joueur dans une session de jeu et de mettre en valeur les excellentes fonctionnalités audio de la PS5. Il existe des différences claires dans le micro, les spécifications et la conception, mais elles correspondent à peu près également dans la plupart des autres domaines.

Arctis 7P vs Pulse 3D : conception du casque et utilisation du micro

Source : SteelSeries

L’Arctis 7P est un beau casque, mais moins que le Pulse 3D. Son cadre en métal offre une stabilité pendant l’utilisation. Alors que les deux casques utilisent une bande de suspension, le design inspiré des lunettes de ski trouvé dans l’Arctis est le choix de loin supérieur et offre beaucoup de confort. Cependant, la rigidité peut entraîner un ajustement légèrement lâche, selon la forme de votre tête.

Le Pulse 3D est extrêmement frappant, la palette de couleurs noir et blanc correspondant parfaitement à celle de la PS5. Il est également très léger et minimaliste, l’absence de bras de micro contribuant aux deux. Bien que parfaitement fonctionnel, le cadre en plastique réduit la qualité de construction globale par rapport à l’Arctis 7P et la suspension pansement confort pendant les longues sessions. La sélection des boutons peut cependant être une expérience déroutante. Certains boutons semblent très similaires, ce qui rend trop facile de cliquer sur la mauvaise option, ou vous pourriez vous retrouver à chercher la bonne.

Source : Jennifer Locke / Android Central

L’une des grandes différences entre les deux casques est le micro. L’Arctis dispose d’un micro bidirectionnel antibruit sur un bras rétractable et sonne extrêmement clair et net. Déplacer le bras aide à affiner le son en fonction de l’ajustement du casque, et pouvoir rétracter le micro est une fonction pratique.

Le Pulse 3D contient un micro intégré antibruit, caché pour aider à la nature élégante du design. Malheureusement, alors que le casque semble infiniment plus attrayant sans bras de micro, la qualité en souffre. Le son est légèrement étouffé et creux, mais il reste utilisable. Pour certaines personnes, comme les joueurs solo, les différences ici peuvent ne pas vous intéresser beaucoup. Cependant, l’Arctis excelle dans le département des micros.

Arctis 7P vs Pulse 3D : autonomie de la batterie, performances et connectivité

Source : Jennifer Locke / Android Central

La perspective de doubler la durée de vie de la batterie de l’Arctis 7P est alléchante. Il représente un avantage majeur par rapport au Pulse 3D. Capable de durer 24 heures sans avoir besoin d’atteindre un chargeur, le casque longue durée représente une réelle commodité pour le joueur qui souhaite jouer pendant de longues sessions. Le temps de charge est un peu plus long que le Pulse 3D, cependant, à 4 heures.

Le temps de charge du Pulse 3D (3 heures) peut être plus rapide que celui de l’Arctis 7P, mais la durée de vie globale de la batterie est considérablement réduite. La limite de temps de 12 heures est assez médiocre par rapport à l’Arctis, et même si cela durera encore quelques sessions, c’est l’une des distinctions les plus claires entre les deux casques.

Source : Jennifer Locke / Android Central

La qualité sonore générale est très similaire dans les deux casques, et les deux sont dotés de pilotes de 40 mm. Il y a aussi très peu de choses pour les séparer en termes de son et de livraison audio 3D. Il convient de noter qu’aucun des deux casques ne propose un son surround en raison de l’audio 3D largement supérieur offert par la PS5. Au lieu que le son surround détermine l’angle général d’où provient le bruit, l’audio 3D est beaucoup plus précis, permettant au lecteur de capter son emplacement exact, sa hauteur et sa tonalité.

En termes de connectivité, les deux casques offrent des connexions sans faille à l’aide de leurs dongles 2,4 GHz respectifs, le Pulse 3D pouvant se vanter d’une portée légèrement plus longue, à 195 pieds contre 118 pieds pour l’Arctis 7P.

Arctis 7P vs Pulse 3D : prix et disponibilité

L’Arctis 7P est au prix de 150 $ et est livré avec d’excellentes fonctionnalités pour sauvegarder ce prix. Cependant, il est difficile à trouver avec de longues attentes entre les réassorts et le Covid-19 affectant le stock global. Assurez-vous de garder les yeux ouverts sur les forums et les réseaux sociaux pour ne rien manquer.

Le Pulse 3D est au prix de 99 $ et représente un excellent rapport qualité-prix avec des fonctionnalités décentes. Bien qu’il puisse être plus difficile à trouver que votre casque moyen, les niveaux de stock n’ont cessé de s’améliorer et il est actuellement beaucoup plus facile d’acheter un Pulse 3D que l’Arctis 7P.

Arctis 7P vs Pulse 3D : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Matt Shore

Dans l’ensemble, les deux casques offrent des fonctionnalités largement similaires, l’Arctis 7P excellant dans quelques domaines. Le micro, le confort général et la durée de vie de la batterie offerts par l’Arctis sont bien plus que ce que le Pulse 3D peut offrir, bien que cela s’accompagne d’un prix plus élevé. Les deux casques offrent une qualité de son très similaire, les performances sonores générales et le niveau audio 3D étant très comparables dans les deux.

En fin de compte, le Steelseries Arctis 7P est le meilleur choix, et si vous recherchez un casque PS5 compatible audio 3D qui peut tout fournir extrêmement bien, ce casque est fait pour vous. Les domaines dans lesquels l’Arctis est supérieur en font une proposition attrayante et devraient être pris en compte pour quelqu’un qui s’intéresse à tous les aspects du jeu et qui n’hésite pas à acheter un accessoire non officiel. Le Pulse 3D n’est en aucun cas mauvais, cependant, et si vous êtes plus intéressé par l’audio 3D que par jouer avec des amis, à la recherche d’une option de nouvelle génération à petit budget, ou si vous voulez un casque officiel solide, c’est celui à acheter .

