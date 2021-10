Ardadex annonce le lancement de son protocole DeFi et de son jeton natif ‘ARDAN’

in

Ardadex finance, la première plate-forme defi qui fournit à la fois AMM et NFT Marketplace sur le réseau blockchain de Cardano, a annoncé le lancement du protocole Defi Ardadex. De plus, l’équipe derrière Ardadex finance a lancé le jeton natif pour le protocole Ardadex appelé jeton ARDAN.

Notamment, Ardadex finance a annoncé dans un communiqué de presse qu’il s’était préparé à répertorier son jeton natif ARDAN sur les principales sociétés d’analyse de cryptographie, notamment CoinGecko et Coinmarketcap soutenu par Binance. Au fil du temps, l’équipe Ardadex a promis qu’elle avait l’intention de faire figurer le jeton natif sur les principaux échanges cryptographiques au monde.

Le lancement officiel de la plate-forme DeFi Ardadex et de son jeton natif intervient à un moment où l’écosystème Cardano connaît une adoption mondiale notable. Récemment, l’écosystème Cardano a lancé les capacités de contrat intelligent. Avec le Smart Contract activé sur l’écosystème Cardano, les développeurs peuvent désormais s’attendre à des services moins chers et évolutifs par rapport à son plus grand rival Ethereum.

Notamment, l’ARDAN a plusieurs cas d’utilisation qui verront ses perspectives de croissance future. Selon la société dans le communiqué de presse, les détenteurs de jetons ARDAN bénéficieront d’un accès anticipé à des gouttes NFT exclusives.

De plus, les détenteurs de jetons ARDAN peuvent devenir des fournisseurs de liquidités en utilisant le protocole AMM. En conséquence, les détenteurs de jetons ARDAN ont la possibilité de gagner un revenu passif pendant que leur jeton s’apprécie avec le temps. A noter, le token ARDAN peut être utilisé pour le paiement des frais de transaction et en même temps utilisé comme monnaie entre deux parties différentes.

Les clients Ardadex ont désormais la possibilité d’acquérir le jeton natif à des prix réduits. “Une fois notre étape TGE terminée, nous procéderions à l’inscription de notre jeton sur diverses plateformes d’échange, où les investisseurs peuvent négocier et échanger librement, mais à un prix plus élevé”, a noté la société dans le communiqué de presse.

Il y a un total de 1 milliard de jetons ARDAN. Dont 25 % ont été réservés à des fins de prévente. Un autre 25 % de l’offre totale a été réservé à la vente publique. 8% seront utilisés pour les conseillers en partenariat, 12% de l’offre totale affectée à l’offre de liquidité. 5% ont été alloués à l’équipe, 10% pour le développement et 15% pour le fonds écosystème.

Notamment, les 5% alloués à l’équipe seront bloqués pendant 2 ans et tandis que tous les autres détenteurs de jetons seront débloqués après TGE. Les acheteurs ARDAN intéressés peuvent s’attendre à payer environ 0,005 ADA lors de la vente publique.