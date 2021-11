Mardi matin, Ardana, une plaque tournante de stablecoin et de prêt sur Cardano, a annoncé un accord avec le protocole NEAR, une alternative Ethereum de couche 1. Selon un communiqué de presse fourni à CoinDesk, Ardana a reçu une subvention de NEAR pour construire un pont crosschain entre Cardano et NEAR.

Share