Ardana, l’écosystème pour la conception de stablecoins sur Cardano, a levé 10 millions de dollars US en tour de table

Le tour organisé par Ardana a comporté la participation de Three Arrows Capital et Ascensive Assets. En plus d’un stablecoin, les plans de l’équipe incluent le lancement d’un échange décentralisé l’année prochaine.

L’écosystème de conception de stablecoin construit sur le réseau de Cardano, Ardana, a levé environ 10 millions de dollars lors d’un premier tour d’investissement.

Ardana lève 10 millions de dollars

Cela a été indiqué par l’équipe d’Ardana dans un communiqué publié aujourd’hui, où ils rapportent que le tour a eu la participation de Three Arrows Capital et Ascensive Assets, entités qui ont dirigé la collecte réalisée pour le projet.

À cet égard, le PDG et co-fondateur d’Ardana, Ryan Matovu, a commenté :

«En tant que premier écosystème stable tout-en-un construit sur Cardano, notre plate-forme offre aux utilisateurs un accès pratique à la liquidité, une préoccupation omniprésente dans le monde hyper-concurrentiel de DeFi. Nous pouvons également profiter de la vitesse, de l’évolutivité et de la sécurité de Cardano pour proposer une solution financière décentralisée qui fonctionne pour tout le monde, et bientôt nous faciliterons même l’échange de devises sur le réseau ».

Selon la proposition d’Adara, la plate-forme elle-même permettra aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir, de stocker, de demander et d’accorder des prêts avec le stablecoin parrainé par le projet, mieux connu sous le nom de DUSD. Toutes les opérations avec cette devise peuvent être effectuées en toute liberté sur le réseau, et la devise sera liée dans un rapport 1 = 1 avec le dollar américain, adossé à des crypto-monnaies telles que l’ADA de Cardano.

Les plans d’Ardana avec Cardano

Mais cette collecte n’est pas la seule envisagée par l’équipe d’Ardana, puisque parmi les plans figure la réalisation de la vente publique de son jeton de gouvernance, mieux connu sous le nom de DANA, qui serait prévue pour la fin de cette année.

Un autre des plans est le lancement d’un échange décentralisé (DEX) appelé Danaswap, qui est prévu pour la mi 2022. Concernant cette plate-forme, elle devrait offrir tous les avantages associés à ce type de plate-forme, y compris des systèmes de culture de rendement pour fournisseurs de liquidités.

En tant que tel, les plans d’Ardana vont de pair avec l’accent mis par l’équipe Cardano sur le soutien au sein de leur réseau pour les projets dans l’espace DeFi. Rappelons qu’il y a quelques mois a été lancée la mise à jour tant attendue d’Alonzo, avec laquelle les contrats intelligents sont officiellement arrivés dans son écosystème Blockchain, l’adaptant à un plus grand nombre de cas d’utilisation.

Concernant l’existence de pièces stables sur le réseau Cardano, la société de paiement COTI a annoncé fin septembre son intention de lancer une monnaie de cette nature appelée Djed, qui sera adossée à des principes algorithmiques pour maintenir sa parité avec le dollar américain.

