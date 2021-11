Ardana s’associe au protocole NEAR pour jeter un pont entre Cardano et Near

Pour Hannah Perez

Le centre stablecoin de Cardano construira un pont qui permettra aux utilisateurs de transférer des actifs entre les blockchains NEAR et Cardano.

Ardana, l’écosystème de conception de pièces stables construit sur le réseau Cardano, a annoncé mardi un nouveau partenariat avec la plate-forme d’application décentralisée (DApp) NEAR Protocol pour construire un pont entre les chaînes.

Comme indiqué dans un communiqué, le partenariat avec NEAR, qui comprend une subvention, permettra à Ardana de construire une infrastructure d’interopérabilité nécessaire au transfert d’actifs entre les blockchains Cardano et NEAR. L’accord soutiendra les intégrations entre les projets des deux écosystèmes et, plus tard, permettra la fonctionnalité du contrat intelligent entre les chaînes.

« La vision de NEAR a toujours envisagé un monde de chaînes multiples, dans lequel chaque blockchain pourrait parler et échanger des données sans problème. […] des intégrations comme celle-ci aident à atteindre cet objectif », a déclaré Erik Trautman, PDG de la Fondation NEAR, dans le communiqué.

⭐️ Ardana a formé un partenariat stratégique avec la plateforme #dApp @NEARProtocol. ???? Grâce à cette collaboration, qui comprend une subvention, nous allons #BUIDL le tout premier pont entre les écosystèmes #Cardano et #NEAR pour faciliter les transferts d’actifs transparents et plus encore. ⤵️https : //t.co/zKtDPzPvES – Ardana – Hub DeFi de Cardano (@ArdanaProject) 23 novembre 2021

Ardana construira un nouveau pont entre NEAR et Cardano

Le nouveau pont permettra aux utilisateurs de Cardano de transférer plus facilement des actifs numériques de cette chaîne vers NEAR, et vice versa. De même, l’équipe a également signalé que la crypto-monnaie native de À PROXIMITÉ, qui porte le même nom, sera bientôt activé comme actif sur le réseau Cardano. Le jeton NEAR servira de garantie dans Ardana pour frapper des pièces stables, ont expliqué les développeurs.

Parlant de l’initiative, le PDG et fondateur d’Ardana, Ryan Matovu, a assuré que l’accord aidera la plate-forme dans son objectif de « fournir à la communauté crypto une intégration transparente entre différents projets et écosystèmes ». Matovu a également ajouté :

La collaboration aidera les deux organisations à explorer de nouvelles voies de croissance dans l’écosystème émergent de la technologie Blockchain et s’avérera être une étape future pour l’évolutivité de Blockchain.

Le partenariat de NEAR s’inscrit dans un certain nombre de partenariats, notamment Alchemy Pay, Ceramic et Octopus Network. La plate-forme, qui exploite une blockchain basée sur un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS), fonctionne déjà aux côtés de projets de premier plan tels que Ethereum, Polkadot et Cosmos, selon Cointelegraph.

L’annonce intervient également quelques semaines après qu’Ardana a levé 10 millions de dollars dans un cycle d’investissement auquel ont participé Three Arrows Capital et Ascensive Assets. Cela survient à son tour à un moment de croissance significative pour le réseau Cardano, qui a récemment dépassé la barre des 2 millions de portefeuilles.

Alors que les multiples alternatives d’Ethereum gagnent du terrain, les ponts inter-chaînes deviennent un outil d’infrastructure de plus en plus important qui permet aux commerçants de crypto-monnaie et aux agriculteurs de rendement de rechercher des opportunités dans le paysage croissant de la finance décentralisée (DeFi).

Version d'Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

