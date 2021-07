Ardern de Nouvelle-Zélande courtise Joe Biden après avoir menacé de bloquer le Royaume-Uni du groupe commercial | Politique | Nouvelles

in

Mme Ardern s’est entretenue avec le président américain vendredi matin avant d’accueillir une réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur la reprise de Covid. Cela survient après que le Premier ministre néo-zélandais a semblé menacer les tentatives du Royaume-Uni de rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) dans un discours prononcé mercredi.

L’appel entre Mme Ardern et le président américain est la première fois que les deux dirigeants s’expriment depuis l’élection de M. Biden.

Le Premier ministre néo-zélandais a souligné l’importance pour le groupe de 21 membres de l’APEC de travailler ensemble pour trouver une issue à la pandémie lors de l’appel précédant la réunion.

Elle a ensuite déclaré : « Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande partagent de nombreuses valeurs et intérêts communs, y compris un engagement en faveur d’un Indo-Pacifique ouvert et fondé sur des règles.

“J’ai souligné l’importance de renforcer l’architecture économique dans la région post-Covid afin de faciliter plus de commerce et d’investissement.”

Un haut responsable de l’administration Biden a ajouté que le président américain utiliserait le forum pour démontrer son engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Le responsable a déclaré: “En tant que l’une des premières opportunités qu’il a de s’engager avec nombre de ces dirigeants, il indiquera clairement que les États-Unis ont un engagement durable dans la région.

« Il proposera une vision pour la région basée sur nos valeurs.

L’appel de Mme Ardern avec M. Biden intervient après qu’elle ait semblé émettre un avertissement concernant les tentatives de la Grande-Bretagne de rejoindre le CPTPP.

Boris Johnson a fait de l’adhésion au bloc commercial – composé de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour et du Vietnam – un objectif clé de sa vision post-Brexit pour le Royaume-Uni.

Dans son discours à l’Institut néo-zélandais des affaires internationales, Mme Ardern a déclaré : « Le mois dernier, nous avons rejoint le consensus sur la formation d’un groupe de travail pour négocier l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

« D’autres économies pourront également rejoindre le CPTPP.

“Le CPTPP est notre accord de la plus haute qualité.

« Ceux qui aspirent à adhérer devront être en mesure de répondre à ses normes élevées. »

S’exprimant sur les relations internationales après la pandémie, elle a ajouté : « Les gouvernements devront se réengager à soutenir un ordre régional ouvert et fondé sur des règles ; un ordre plus durable et résilient.

“Et nous devons nous réengager à faire ce que nous pouvons, pour encourager ce changement.

“Nous le ferons de manière pragmatique, qui fait avancer nos intérêts et qui est conforme aux valeurs de la Nouvelle-Zélande.”

La référence de Mme Ardern aux pays devant respecter un “ordre régional fondé sur des règles” intervient après que l’UE et les États-Unis ont averti que le fait que le Royaume-Uni ne respecte pas correctement le protocole d’Irlande du Nord signifierait une violation du droit international.

Ils prétendent que la non-application des contrôles douaniers entraînerait une violation du droit international.

M. Biden a également averti que toute action de la Grande-Bretagne risquant de saper l’accord du Vendredi saint mettrait fin aux espoirs d’un accord commercial avec les États-Unis.