Ardines est mort après avoir été durement frappé à la tête et étranglé

23/11/2021

Les médecins légistes ont assuré que le conseiller de l’IU de Llanes (Asturies) Javier Ardines mort de choc causée par une hémorragie intracrânienne après avoir été frapper fort sur la tête avec un objet contondant et puis étranglé.

Les médecins légistes qui se sont rendus à la paroisse de Belmonte de Pría (Llanes) pour soulever le corps ont déclaré ce mardi à l’audience d’Oviedo dans le procès populaire avec jury contre Pedro NA, comme un inducteur présumé ; Maamar K. et Djilali B, en tant que tueurs à gages présumés ; et Jesús M., désigné comme intermédiaire.

L’autopsie a permis de fixer la mort d’Ardines, qui ne s’est pas produit sur place, à 6h30 du matin le 16 août 2018, les médecins légistes l’ont ratifié, qui a ajouté que « d’un point de vue médical » il n’est pas possible de préciser combien de personnes ont été impliquées dans l’attaque. En outre, ils ont précisé que même s’ils ne savent pas si la ou les personnes qui l’ont attaqué pouvaient savoir s’il était vivant une fois qu’ils ont fui les lieux, ils devraient au moins savoir que ils lui avaient causé « un grand mal ».

Les coroners pensent qu’Ardines a peut-être été attaqué par derrière alors qu’il se tenait à côté d’un agresseur droitier, qui lui aurait porté un coup intense avec un objet « avec une masse importante » et sans bords. Puis le maire, de son vivant, aurait été asphyxié par l’action d’étranglement connue sous le nom de « barrage coudé ». Ardine présenté blessures de la défense sur son avant-bras droit, ce qui pourrait indiquer qu’il a essayé de se défendre.

Dans leur déclaration, ils ont également corroboré que les vêtements et les membres de la victime présentaient une odeur piquante et couleur huileuse orange, qui pourrait correspondre aux bombes au poivre utilisées, selon les enquêteurs, dans l’embuscade du maire.

Les accusations, qui appellent à une peine individuelle de 25 ans de prison Pour chacun des accusés, ils soutiennent que Pedro NA, un ami personnel du maire, a ourdi le plan pour mettre fin à la vie d’Ardines après avoir découvert, en décembre 2017, que sa femme et le conseiller avaient une relation secrète.

Selon le parquet et le ministère public, c’est en juillet 2018 que Pedro NA, un habitant d’Amorebieta (Vizcaya), a pris la décision d’exécuter son plan sachant que sa femme passerait l’été dans une maison familiale près d’Ardines. , et pour cela il a contacté Jesús M. pour le trouver des gens qui pourraient agir comme tueurs à gages en échange d’argent.

Après avoir étudié les déplacements routiniers du conseiller municipal, les deux accusés comme tueurs à gages, Djilali B. et Maamar K., se seraient rendus à Belmonte de Pría pour commettre le crime et, après une première tentative infructueuse à l’aube du 1er août. une deuxième fois deux semaines plus tard. Selon les accusations, au petit matin du 16 août, les tueurs à gages ont érigé des clôtures de construction pour empêcher le passage du véhicule de Javier Ardines et lorsqu’il est sorti pour les retirer, les deux l’ont attaqué, d’abord avec un spray au poivre, puis l’ont frappé. sur la tête. avec un bâton ou une batte de baseball et ils l’ont étranglé à mort.