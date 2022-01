Aregawi et Tale se sont envolés pour le record du monde à Barcelone

01/01/2022 à 15:03 CET

Le dernier jour de 2021, la Cursa dels Nassos de Barcelone a connu l’édition la plus extraordinaire de son histoire avec deux records du monde battus : celui de la 5 kilomètres en route homme responsable de L’Éthiopien Berihu Aregawi, 20 ans et avec un temps de 12:49 et le 5 km féminin réalisé par son compatriote Ejgayehu Taye Haylex, 21 ans et avec un chrono de 14h19.

Berihu Aregawi, a commencé avec le deuxième meilleur record du monde de tous les temps (12:52) et seulement une seconde le record du monde de l’Ougandais Joshua Cheptegei (12:51) Le jeune coureur est arrivé à Barcelone avec une épine dans le dos depuis le 6 novembre dernier, quand à Lille (France) il a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 12:48, mais l’heure officielle qui lui a été donnée Il était 12:52. C’est la première chose qu’il a dite après avoir terminé le record : « Je pense que je l’ai fait là-bas, mais finalement, je ne l’ai pas compris, ça ne pouvait pas être, mais aujourd’hui je suis ressorti convaincu de l’avoir atteint. »

Chez les femmes, l’olympienne éthiopienne Ejgayehu Taye, 21 ans, a commencé avec un meilleur temps de 14:14, le cinquième meilleur record du monde de tous les temps et sa carrière était incontestable pour battre le record du monde avec 14:19, dix secondes de moins que son compatriote Senbere Teferi (14h29, réalisé à Herzogenaurach, le 12 septembre).

Par un après-midi magique, Barcelone a clôturé l’année avec deux records du monde en 5K

Les deux représentent la nouvelle génération du juste milieu éthiopien. et dans le cas de Berihu Aregawi son explosion a eu lieu aux troisièmes Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, alors qu’à seulement 17 ans, il a terminé deuxième du 3000 mètres sur piste et du 4 km short cross.

Né et élevé dans une famille nombreuse dans une petite ville appelée Atsbi Womberta, dans la région du Tigré au nord de l’Éthiopie, Berihu a déclaré qu’il n’avait pas eu une grande éducation scolaire avant de rencontrer, en tant qu’élève de huitième année, un entraîneur local appelé Hailay.

Il y a tout juste quatre ans, Hailay lui a donné un premier emploi du temps pour suivre une dynamique et s’entraîner en conséquence. Précédemment Berihu il avait déjà couru sans prendre soin de sa récupération et de sa nutrition.

Premier-né de sa famille, il a dû faire face à des tâches familiales telles qu’aider son père à la ferme et aller à l’école avant de rejoindre son premier club, le South Construction Athletics, où il a attiré l’attention des scouts en terminant troisième en la compétition locale dans les 10.000 mètres.

Ses entraîneurs pensaient qu’il avait l’énergie, l’endurance, le rythme et le sprint final pour devenir un athlète champion. Il avait juste besoin de développer sa carrière tactique.

Avec seulement deux ans de formation de haut niveau, il a remporté la médaille de bronze au 10.000 du Championnat du monde U20 2018, à Tampeere (Finlande), et la médaille d’or au 3.000 des Jeux de la Jeunesse en Algérie la même année.

Son objectif est pourtant très clair : atteindre le niveau des grands Haile Gebresilassie et Kenenisa Bekele. L’entraîneur de l’équipe nationale, Abréham Hailemariam, a dit de lui qu' »avec le talent avec lequel il est né et le travail acharné avec la discipline qu’il met, Berihu va être la prochaine grande figure de l’athlétisme ».

Il a remporté la Great Race of Ethiopia 2019, une course annuelle de 10 km organisée à l’altitude d’Addis-Abeba (2 300 mètres) où il a déjà impressionné en s’imposant avec un temps de 28:23.

N’eut été de la pandémie de Covid-19, l’explosion de Aregawi cela aurait pu arriver beaucoup plus tôt. En février 2020, il s’impose à Metz sur 3 000 mètres avant de terminer cinquième du World Indoor Tour à Liévin (7 : 35,78).

Il est réapparu à Liévin en février 2021, établissant un temps de 7 : 29,24 sur 3 000. En avril, le champion éthiopien du 10 000 mètres a été proclamé en battant Hagos Gebrhiwet, Yomif Kejelcha et Tadesse Worku et en composant le 28 : 20.21. En juillet 2021, il a terminé quatrième, à 20 ans, sur le 10 000 mètres des Jeux olympiques de Tokyo, avec un temps de 27 : 46,16.

De son côté, la petite coureuse Jgayehu Taye, 21 ans, est une autre des grandes futures stars de l’athlétisme. Déjà en juillet 2018, il avait remporté la médaille d’argent du 5 000 mètres aux championnats du monde U-20 à Tampere (Finlande), devant son compatriote. Tsigié Gebreselama.

En juin 2021, Taye a établi un nouveau record personnel de 14 : 14,09 au 5000 mètres. Il a terminé deuxième aux essais olympiques éthiopiens derrière Gudaf Tsegay et devant Senbere Teferi pour assurer sa place aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, où elle a terminé cinquième en 5000 avec 14:41:24.