Arejay Hale dit que le nouvel album de Halestorm a «une énergie et une excitation qui ont fait défaut dans les deux derniers records»

TEMPÊTE D’HALALE le batteur Arejay Hale a parlé à Lou Brutus de Disque dur Radio sur l’approche musicale du groupe sur la suite à venir de 2018 “Vicieux” album, attendu pour début 2022 via atlantique. “À ce stade, nous sommes juste, eh bien, nous pourrions soit essayer de créer autant d’espace ouvert et respirant, donc lorsque nous jouons ces chansons dans des arènes, elles peuvent sonner vraiment gros, ou nous pouvons essayer de faire presque le contraire, mais avec goût”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Comme, essayons de faire ressortir plus de personnalité, essayons d’être encore plus nous-mêmes dans le sens d’apporter plus d’énergie aux chansons. un peu plus vite, nous allons jeter plus de notes ici et là, nous allons nous exciter et faire quelque chose de fou.

“J’ai l’impression qu’avec chaque disque que nous faisons, nous avons beaucoup plus d’expérience et nous nous rapprochons de plus en plus de notre énergie live, qui a toujours été notre MO quand il s’agit d’aller en studio”, a-t-il poursuivi. “C’est donc là que nous en sommes à nouveau. Nous nous sommes dit:” Essayons de l’amplifier encore plus. ” Et ne pas jouer de concert pendant un an et demi a définitivement fait ressortir beaucoup plus d’agressivité, je pense, en nous.

“Nous avons dit:” Travailler sur ce disque tout au long de la pandémie, ce sera soit le meilleur disque que nous ayons mis, soit le disque le plus fou que nous ayons sorti, et tout le monde l’aimera ou le détestera “, ” Arejay ajoutée. “J’espère qu’ils l’adoreront. Je l’aime. Cela m’excite. J’ai l’impression qu’avec ces nouvelles chansons, il y a une énergie et une excitation qui manquaient aux deux derniers disques.”

Quant à une date de sortie possible pour le nouveau TEMPÊTE D’HALALE album, Arejay dit : « J’aimerais le savoir aussi. [Laughs] Honnêtement, je ne sais pas. J’espère d’ici l’année prochaine. [Laughs] J’espère au début de l’année prochaine, je l’espère. Ne me citez pas là-dessus ; Je n’en suis pas sûr. Mais nous prévoyons de suivre [some more] en octobre. Parce que nous avons une courte course en septembre, et ensuite, je pense que pendant la majeure partie du mois d’octobre, nous allons suivre en studio. Et puis nous avons le ÉVANESCENCE tournée en novembre, ce dont je suis tellement excité parce que j’aime ces gars.”

Le mois dernier, TEMPÊTE D’HALALE a sorti un nouveau single intitulé “Revenu d’entre les morts”. La vidéo du morceau, réalisée par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, présente la chanteuse Lzzy Hale et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

TEMPÊTE D’HALALEla nouvelle musique de est à nouveau produite par Nick Raskulinecz, qui a d’abord dirigé l’effort du groupe en 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

TEMPÊTE D’HALALEle dernier EP de ‘s était celui de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”. Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”.



