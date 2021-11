Arena Home for Lakers and Clippers obtient un nouveau nom

Le domicile des Los Angeles Lakers et des Los Angeles Clippers change de nom. Mardi soir, le propriétaire de l’arène AEG a annoncé que le Staples Center s’appellerait Crypto.com Arena à partir du jour de Noël. Crypto.com paie 700 millions de dollars sur 20 ans pour renommer le bâtiment, selon ESPN. On pense qu’il s’agit du plus gros accord sur les droits de dénomination de l’histoire du sport.

« Connue comme la capitale mondiale de la création, la ville de Los Angeles et les gens qui l’habitent ont toujours été des pionniers, repoussant les limites et innovant en tant que leaders mondiaux indéniables de la culture et du divertissement », a déclaré le cofondateur de Crypto.com. et PDG, Kris Marszalek dans un communiqué de presse. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à AEG et d’investir à long terme dans cette ville, en commençant par Crypto.com Arena au cœur du centre-ville, et en utilisant notre plate-forme de manière nouvelle et créative afin que la crypto-monnaie puisse alimenter l’avenir de classe mondiale sports, divertissement et technologie pour les fans de Los Angeles et du monde entier. »

L’aréna, qui abrite également les Kings de Los Angeles de la LNH et les Sparks de Los Angeles de la WNBA, s’appelle Staples Center depuis son ouverture en 1999. Les droits de dénomination de l’aréna de 20 000 places appartiennent à la société de vente au détail de fournitures de bureau (Staples ) en vertu d’un accord de 20 ans.

« Ce partenariat représente la plate-forme de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide et la plus grande entreprise de sport et de divertissement en direct au monde, convergeant pour conduire l’avenir du sport et du divertissement en direct, ainsi que l’incroyable héritage de cette arène pour les décennies à venir », a déclaré Todd Goldstein, Directeur des revenus d’AEG. « Cela marque un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de notre entreprise et de nos industries respectives, et nous ne pourrions être plus ravis d’avoir un partenaire aussi visionnaire que Crypto.com pour soutenir notre base de fans mondiale et notre communauté locale. »

Crypto.com est une plate-forme et un échange de crypto-monnaie fondé en 2016. Au cours de la dernière année, Crypto a obtenu le parrainage de l’UFC, de la Formule 1, de la Serie A italienne, du Paris St-Germain et des Canadiens de Montréal de la LNH. Le changement de nom aura lieu lorsque les Lakers accueilleront les Brookly Nets dans le cadre de la vitrine de Noël annuelle de la NBA. Les Clippers ne seront pas dans l’arène trop longtemps car ils devraient jouer dans une nouvelle arène de 18 000 places à Inglewood, en Californie, en 2024.