Arènes de Getxo 2-0 Cayon

09/12/2021 à 19:02 CEST

Les Arènes de Getxo gagné 2-0 contre Cayon lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Municipal de Gobela. Les Arènes de Getxo face au duel avec optimisme après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à la Peña Sport. Du côté des visiteurs, le Cayon perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le DKE de San Juan. Avec ce résultat, l’ensemble Guechotarra est deuxième, tandis que le Cayon il est dix-septième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe Guechotra, qui a débuté la lumière grâce à un but de Mikel Arzalluz quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. L’équipe locale a marqué à nouveau, prenant ses distances en établissant le 2-0 grâce à un but de Xabi Cortezon au bord de la fin, en 44, terminant la première période sur le score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Arènes de Getxo qui sont entrés dans le jeu étaient Ibargoien, Benat Garro, Urko, Zorrilla et Arzuaga remplacement Mikel Arzalluz, Murua, Rozas, Jurgi et Xabi Cortezon, tandis que les changements dans le Cayon Ils étaient Tirilonte, Javier, Pablo Goni et Résines, qui est entré pour remplacer Borja Lazaro, Fernandez, Victor Fernández et cadres.

L’arbitre a donné un carton jaune à Rozas, Asie et Benat Garro par l’équipe locale déjà Alex Bolado et Bolado par l’équipe de Cayenne.

Avec ce résultat, le Arènes de Getxo il reste six points et le Cayon avec zéro point.

Le lendemain de la compétition, le Arènes de Getxo jouera contre lui Rayo Cantabrie loin de chez eux, tandis que le Cayon devra faire face dans sa querelle contre le Promesses de Burgos.

Fiche techniqueArènes de Getxo :Aritz Castro, Jon Vega, Jonma, Murua (Beñat Garro, min.67), Asier, Rozas (Urko, min.67), Gorka Estrada, Celihueta, Jurgi (Zorrilla, min.78), Mikel Arzalluz (Ibargoien, min. 57) et Xabi Cortezón (Arzuaga, min.78)Cayon :Rodríguez, Diego, Víctor Fernández (Pablo Goñi, min.74), Alex Bolado, Chili, Cagigas, Fernandez (Javier, min.65), Fernández, Bolado, Borja Lázaro (Tirilonte, min.63) et Marcos (Resines, min. . .74)Stade:Municipal de GobelaButs:Mikel Arzalluz (1-0, min. 1) et Xabi Cortezón (2-0, min. 44)