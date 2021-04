Arenteiro bat Somozas 0-1 et prend les trois points

04/04/2021 à 23:36 CEST

le Arenteiro a pris un bon départ dans la deuxième phase de la troisième division, grâce à une victoire à domicile pour le Somozas par 0-1 dans le match qui s’est déroulé dimanche dans le Pardiñas. Avec ce score, l’équipe visiteuse était en deuxième position avec 50 points et l’équipe à domicile est quatrième avec 41 points dans le casier à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, il a marqué un but Arenteiro, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Naveira à la 66e minute, mettant fin à la confrontation avec un score final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Somozas de Jairo soulagé Eduardo Otero, Daniel, Bruno et rouge pour Albertito, Rodriguez, Toni et Luis Nuño, tandis que le technicien du Arenteiro, Fran Justo, a ordonné l’entrée de Barrages, Joni et Ruben Arce fournir Marquitos, Pazos et Sylla.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Alberto leira, gracieux et cadres par le Somozas déjà Allemand, Alex Fernandez, Barrages et Naveira par l’équipe Carballines.

Avec ce résultat, le Somozas reste avec 41 points et Arenteiro Obtenez 50 points après avoir remporté le match.

Le deuxième jour, le Somozas jouera contre lui Alouettes à la maison et le Arenteiro jouera son match contre lui Baril de poudre à la maison.

Fiche techniqueSomozas:Marcos Souto, Alex Cabarcos, Carlos Riveiro, Toni (Bruno, min.82), Albertito (Eduardo Otero, min.71), Marcos, Alberto Leira, Garrido, Pablo Rey, Rodríguez (Daniel, min.71) et Luis Nuño ( Rouge, min.89)Arenteiro:Diego García, German, Portela, Naveira, Victor, Manuel Nicolas, Renan Zanelli, Alex Fernández, Marquitos (Dams, min 71), Sylla (Rubén Arce, min 90) et Pazos (Joni, min 86)Stade:PardiñasButs:Naveira (0-1, min. 66)