Arévalo et Olmos en quarts de finale de l’US Open

09/05/2021

Le à 02:45 CEST

Le Salvadorien Marcelo Arevalo, numéro 36 de l’ATP et le joueur de tennis mexicain Giuliana Olmos, numéro 24 de la WTA a remporté les huitièmes de finale de l’US Open en une heure et quarante minutes par 7-5, 3-6 et 10-5 joueur de tennis croate Ivan Dodig, numéro 12 de l’ATP et le joueur américain Nicole Mélichar, numéro 12 de l’ATP. Après ce résultat, la paire sera en quarts de finale de l’US Open.

Le couple vaincu a réussi à casser le service de ses rivaux à 3 reprises, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont également fait 3 fois. De même, au premier service Arévalo et Olmos ont eu 97% d’efficacité, aucune double faute et ont réalisé 66% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 99% d’efficacité, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à remporter les 60% du service. points.

En quarts de finale, Arévalo et Olmos affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Démolisseur Marcelo et Ellen Perez contre Andreja Klepac et Joran vliegen.

Le tournoi US Open il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 32 couples s’affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 1er et le 11 septembre à New York.