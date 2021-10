Argent, argent, argent: les législateurs qui sondent le 6 janvier rassemblent les morceaux

Lors de l’éradication de la corruption, il est préférable de suivre l’argent. C’est précisément ce que le comité du 6 janvier fait maintenant selon des rapports publiés vendredi détaillant les efforts hautement organisés des législateurs pour détecter la criminalité potentielle dans le financement des rassemblements pro-Trump coordonnés avant l’assaut contre le Capitole.

Rapporté pour la première fois par CNN, le comité examine les détails financiers des organisateurs du rallye Stop the Steal et d’autres fournisseurs similaires sur leur radar. En particulier, ils éradiquent d’éventuelles violations de la loi sur le financement des campagnes ou les élections, ainsi que d’autres crimes financiers.

Il y a deux semaines, l’organisme d’enquête a assigné à comparaître Ali Alexander, militant d’extrême droite et chef du mouvement Stop the Steal, et le conseiller municipal du comté de Shelby, Ohio, Nathan Martin.

Selon le comité, Martin a été répertorié comme point de contact sur une demande de permis soumise à la police du Capitole des États-Unis pour un événement «Une nation sous Dieu» en décembre dernier pour protester contre les résultats des élections de 2020.

Une source anonyme citée dans le rapport de CNN a suggéré que le comité divise son travail en équipes. Certaines équipes du comité suivent les fonds spécifiquement liés aux organisateurs de rassemblements et à d’autres groupes liés à l’ancien président Donald Trump.

D’autres équipes examinent comment ces groupes peuvent se chevaucher tandis que d’autres équipes se concentrent toujours sur l’ancien président lui-même. Ces équipes seraient en train d’examiner comment le 45e président aurait pu s’appuyer sur les législateurs pour suivre son exemple en tentant d’annuler les résultats des élections ou comment il « a utilisé son autorité exécutive pour faire pression […] l’ancien vice-président Mike Pence et le ministère de la Justice », a déclaré la source.

Un porte-parole du comité du 6 janvier n’a pas renvoyé plusieurs demandes de commentaires vendredi.

Jusqu’à présent, 15 citations à comparaître ont été émises publiquement par le comité. Le premier lot a été remis par le comité aux responsables de l’administration Trump, tels que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et le chef de cabinet adjoint Dan Scavino. L’ancien chef d’état-major du Pentagone, Kash Patel, a également été cité à comparaître pour des dossiers et des dépositions, tout comme Steve Bannon, qui a défié la demande et a été reconnu coupable d’outrage au Congrès jeudi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a approuvé le renvoi pour outrage – il se trouve maintenant avec le bureau du procureur américain à Washington – peu de temps après la fin du vote. Une partie de ce que le comité a demandé à Bannon étaient des documents et des détails liés au financement du rassemblement à Washington le matin du 6 janvier. Les enquêteurs veulent également des informations que Bannon pourrait avoir concernant les arrangements de voyage et l’hébergement à l’hôtel pour les participants au rassemblement.

Jusqu’à présent, onze autres citations à comparaître ont été délivrées fin septembre aux organisateurs, dont Amy Kremer, fondatrice et présidente de Women for America First. Le groupe a coordonné le rassemblement à l’Ellipse, qui a débordé d’un mélange de partisans de Trump, d’extrémistes d’extrême droite et de nationalistes blancs, entre autres. La fille de Kremer et co-fondatrice de Women for America First, Kylie Kremer, a également été citée à comparaître.

Caroline Wren et Cindy Chafian ont également reçu des documents d’assignation.

ProPublica a rapporté en janvier que des SMS et des mémos entre Wren et Cindy Chafian, une autre organisatrice du rallye à l’Ellipse, étaient fortement impliqués dans la logistique et le budget de l’événement. Maggie Mulvaney, la nièce du chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche de Trump, devenu directeur du Bureau de la gestion et du budget, devenu envoyé spécial pour l’Irlande du Nord, Mick Mulvaney, a également été citée à comparaître.

Mulvaney figurait sur la liste des « leaders VIP » dans le permis organisé par Women for America First. Elle a également été directrice des opérations financières de la campagne Trump.

Megan Powers, de MPowers Consulting LLC, et Hannah Salem, de Salem Strategies LLC, figuraient également sur les permis du rallye. Les deux femmes étaient en charge de la planification et de la logistique. Lyndon Brentall de RMS Protective Services a également été signalé sur les documents de permis en tant que «superviseur sur place» et Justin Caporale et Tim Unes, tous deux d’Event Strategies Inc., ont des informations sur la gestion du projet et de la scène pour le rallye recherché par le comité.

Katrina Pierson, porte-parole de la campagne de Trump en 2016, est également examinée par le comité et a reçu une assignation à comparaître le mois dernier. Selon la FEC, Pierson a reçu 10 000 $ toutes les deux semaines pour son travail avec la campagne Trump de septembre 2019 à janvier 2020. Pierson aurait été en contact régulier avec Trump avant et le 6 janvier.

Norm Eisen, analyste juridique pour CNN, a déclaré vendredi que les membres du comité qui divisaient l’enquête et se concentraient sur les crimes financiers pourraient être parmi « les voies les plus précieuses » pour relier directement Trump à la planification et à la coordination de l’insurrection au Capitole. .

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.