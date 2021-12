Argent en solde : le rapport argent-or repasse au-dessus de 80-1

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le ratio argent-or est remonté au-dessus de 80-1. Cela a historiquement signalé l’argent en vente.

Au moment où j’écris cet article, le ratio s’élève à un peu plus de 80:1. Cela signifie qu’il faut un peu plus d’onces d’argent pour acheter une once d’or. Pour mettre cela en perspective, la moyenne à l’ère moderne se situait entre 40:1 et 50:1.

En termes simples, historiquement, l’argent est extrêmement sous-évalué par rapport à l’or. À un moment donné, vous devriez vous attendre à ce que cet écart se comble.

À l’été 2019, le ratio ruban-or a grimpé à près de 93:1 et au début de la pandémie, il a grimpé à plus de 100:1. Mais alors que la Fed a réduit ses taux et lancé son programme d’assouplissement quantitatif massif, l’or s’est redressé et a emporté l’argent avec lui. L’argent surpasse généralement l’or lors d’une course haussière de l’or. Ce fut le cas pendant la pandémie. Alors que l’or a dépassé 2 000 $ l’once, soit un gain de 39 %, l’argent a grimpé à près de 30 $ l’once, soit une augmentation de 147 %.

Pendant ce temps, le ratio argent-or est passé de plus de 100:1 à un peu plus de 64:1, proche du haut de la norme historique.

Avec cet écart qui s’élargit à nouveau, nous pourrions nous préparer pour un autre grand rallye de l’argent.

Voici une perspective historique.

Les géologues estiment qu’il y a environ 19 onces d’argent pour chaque once d’or dans la croûte terrestre, avec un rapport d’environ 11,2 onces d’argent pour chaque once d’or qui a déjà été extraite. Fait intéressant, le rapport argent-or dans l’Égypte ancienne était de 1:1.

En 1792, le rapport or/argent est fixé par la loi aux États-Unis à 15:1. La France a imposé un ratio de 15,5:1 en 1803. Face aux défis d’un système monétaire bimétallique avec des taux de change fixes et au lendemain d’une crise financière mondiale, le Congrès américain a adopté le Coinage Act de 1873. Suivant l’exemple d’autres Les nations occidentales, y compris l’Angleterre, le Portugal, le Canada et l’Allemagne, cet acte a formellement démonétisé l’argent et a établi un étalon-or pour les États-Unis.

L’argent jouant un rôle moins important en tant que métal monétaire, le rapport argent-or s’est progressivement étendu.

Depuis que le monde est passé à un système de monnaie fiduciaire totale, il semble y avoir une certaine corrélation entre le ratio argent-or et la création de monnaie de banque centrale. Pendant les périodes d’impression monétaire de la banque centrale, l’écart a tendance à se réduire. En fait, il a chuté au lendemain de la crise financière de 2008, alors que la Fed s’engageait dans une politique monétaire extrême.

Actuellement, la plupart des analystes pensent que la Fed est sur le point de se lancer dans une guerre contre l’inflation et de resserrer considérablement sa politique monétaire. En conséquence, l’or et l’argent ont tous deux subi une pression vendeuse importante malgré un environnement inflationniste extrême. Les marchés anticipent déjà un resserrement et le ratio argent-or s’élargit.

Mais la question est de savoir si la Fed peut réussir à augmenter les taux d’intérêt suffisamment haut pour arrêter le train de l’inflation ? Ou l’histoire se répétera-t-elle avec la hausse des taux provoquant un effondrement économique qui amènera la Fed à revenir à zéro pour cent des taux d’intérêt et un QE ?

La façon dont vous répondez à cette question dictera votre point de vue sur les marchés de l’argent et de l’or.

Le point de vue de Peter Schiff est que la Fed choisit un combat qu’elle ne peut pas gagner.

Si la Fed appliquait réellement le type de remède monétaire à ce problème d’inflation, l’ensemble de l’économie attraperait une toute nouvelle maladie – car nous aurions une autre crise financière. Vous ne pouvez pas lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt et en resserrant la politique monétaire sans dégonfler complètement la bulle. »

Bien sûr, lorsque cela se produira, la Fed abandonnera la lutte contre l’inflation et commencera à allumer davantage de feux contre l’inflation.

C’est le seul remède politique dont dispose la Fed pour une récession, pour un marché baissier, c’est de créer de l’inflation. On ne peut pas lutter contre l’inflation et créer de l’inflation en même temps. Ainsi, les marchés n’ont toujours pas compris le dilemme dans lequel se trouve la Fed, et qu’en fin de compte, même si la Fed entame une lutte contre l’inflation, elle ne va pas la gagner. Il va devoir se rendre car les dommages collatéraux à l’économie sont politiquement inacceptables.

Finalement, les marchés comprendront cela et l’or et l’argent se redresseront.

La dynamique de l’offre et de la demande semble également bonne pour l’argent. La demande d’investissement a grimpé en flèche et l’offre est en baisse. La demande industrielle est en hausse. La production minière a été durement touchée par les fermetures dues à la pandémie de coronavirus, mais la production d’argent était déjà en baisse, la production minière chutant quatre années consécutives.

