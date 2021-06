Argent gratuit d’Amazon, 2,97 $ de prises intelligentes, 4K Roku pour 30 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons des offres quotidiennes vraiment impressionnantes à partager avec vous aujourd’hui, et la star du spectacle est une occasion rare de marquer des points. argent gratuit d’Amazon!

Amazon vous offrira un crédit de 15 $ gratuitement lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et plus et entrez le code du coupon CARTE CADEAU 2021 à la caisse. Entrez votre propre adresse e-mail en tant que destinataire et le crédit de 15 $ est totalement gratuit ! Il y a évidemment un hic, et c’est le fait que vous ne pouvez obtenir cet argent gratuit que si vous n’avez jamais acheté de cartes-cadeaux auparavant sur le site d’Amazon (les achats en magasin de cartes-cadeaux physiques sont acceptables). La bonne nouvelle est que savoir si vous êtes éligible ou non est simple… si le coupon fonctionne pour vous, vous verrez le message suivant en haut de la page après avoir entré le code promotionnel : « Félicitations, votre achat est admissible vous pour un crédit Amazon.com. Une fois 15 $ de crédit promotionnelIl sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par e-mail dans les trois (3) jours suivant l’expédition. Qui laisserait passer de l’argent gratuit ?!

(En plus de cela, il y a une deuxième offre qui est encore plus simple. Il y a une grosse promotion qui dure jusqu’à dimanche et vous donne un crédit Amazon gratuit pour “acheter petit”. À partir du 7 juin et jusqu’au 20 juin juste avant le Prime Day commence, vous pouvez obtenir un 10 $ de crédit Amazon lorsque vous dépensez au moins 10 $ auprès de l’une des 300 000 petites entreprises participantes. Plus de détails sur la promotion peuvent être trouvés sur Petite page d’assistance d’Amazon. Cette opportunité se termine demain, alors ne la manquez pas !)

En ce qui concerne le reste des meilleures offres d’aujourd’hui, nous espérons que vous êtes assis car il y a une ou deux bonnes affaires aujourd’hui qui pourraient vous faire perdre pied. Les faits saillants incluent super-populaire Mini prises intelligentes Wi-Fi Esicoo qui sont en quelque sorte en vente pour seulement 2,97 $ chacun grâce à une remise importante et un coupon supplémentaire de 30% que vous pouvez couper (toujours une bonne affaire à 4,24 $ chacun lorsque le coupon est épuisé !), génial Ampoules LED intelligentes multicolores Teckin pour 6,99 $ pièce, le bien-aimé d’Apple AirPods Pro au prix le plus bas de l’année d’Amazon jusqu’à présent (plus des remises importantes sur tous les autres modèles d’AirPods), le tout nouveau Roku Express 4K+ c’est maintenant le lecteur multimédia le plus vendu sur Amazon pour seulement 29,99 $, le spectaculaire Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 avec une double remise massive qui le réduit à 259,99 $ à partir de 600 $, un gigantesque Téléviseur intelligent 4K Insignia de 70 pouces pour seulement 529,99 $ (et des remises importantes sur 17 autres téléviseurs intelligents) si vous êtes un membre Prime, le incroyablement populaire Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ (membres Prime uniquement), Amazon Bourgeons d’écho Les AirPod rivalisent pour un prix record de 79,99 $ au lieu de 120 $ (membres Prime uniquement) et une remise extrêmement rare sur le plus récent Thermostat Nest.

Faites défiler toutes les meilleures offres d’aujourd’hui ci-dessous et découvrez toutes les meilleures offres Prime Day d’Amazon ici même sur cette page spéciale Amazon. Et parce qu’il y a tellement d’offres incroyables aujourd’hui, nous avons inclus quelques offres bonus en bas de la liste. Assurez-vous de faire défiler jusqu’à la fin ou vous les manquerez !

Prix ​​de la carte Amazon eGift : Dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTCARD2021

Smart Plug – Esicoo Smart Plug certifié compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Only Clou… Prix catalogue : 16,97 $ Prix : 11,88 $ Vous économisez : 5,09 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ampoule WiFi intelligente avec lumière blanche douce, TECKIN 16 millions d’ampoules LED à changement de couleur RVB qui… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 15,99 $ Vous économisez : 4,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roku Express 4K+ 2021 | Lecteur multimédia en continu HD/4K/HDR avec streaming sans fil fluide et Rok… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 259,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (13 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

INSIGNIA NS-70DF710NA21 70 pouces Smart 4K UHD – FireTV, sortie 2020 Prix catalogue : 699,99 $ Prix : 529,99 $ Vous économisez : 170,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Noir… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Google Nest Thermostat – Thermostat Intelligent pour la Maison – Thermostat Wifi Programmable – Neige Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

OFFRES DE PRIME

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Interrupteur d’éclairage intelligent Gosund, Alexa intégré, commande vocale/contrôle par application, nécessite un fil neutre, pas de câble… Prix catalogue : 46,99 $ Prix : 21,15 $ Vous économisez : 25,84 $ (55%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : I23B4U6N

Echo Show 5 Charcoal avec Blink Mini Caméra de Sécurité Intelligente Intérieure, 1080 HD avec Détecteur de Mouvement… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pommeau de douche à pluie de 8 pouces Hopopro Pommeau de douche fixe haute pression Pommeau de douche à haut débit avec ajustement… Prix catalogue : 20,99 $ Prix : 15,11 $ Vous économisez : 5,88 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur sans fil Yootech, Pad de charge sans fil rapide 10W Max certifié Qi compatible avec iPhon… Prix catalogue : 8,48 $ Prix : 8,06 $ Vous économisez : 0,42 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.