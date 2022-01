Argent : « Le but de la NBA n’est pas de conquérir l’Europe »

Adam Silver (Rye, New York, 1962) a succédé à David Stern en tant que commissaire de la NBA en 2014, l’homme qui a changé à jamais (et pour le mieux) la dimension interne et externe de la Ligue nord-américaine. « Il avait un style différent, mais en 22 ans à ses côtés j’ai beaucoup appris. Je voudrais surtout souligner un résultat de lui : au début de son mandat, les matchs ont été retardés à la télévision, mais Stern, avec son l’autorité, a réussi à prendre le contrôle du respect et de l’espace que méritait la NBA », assure-t-il dans une interview à Il Corriere della Sera à propos de son professeur, décédé en 2020.

La NBA a gagné beaucoup de terrain dans le monde ces dernières décennies. Son pouvoir d’attraction envers les joueurs de tous les coins du monde et envers les fans de partout sur la planète ont fait du championnat un phénomène mondial en constante croissance. Sa capacité d’expansion est indéniable avec des collaborations avec d’autres organisations telles que la FIBA. Ils ont tous deux créé le programme Basketball Sans Frontières et la Ligue Africaine..

En Europe, il a également eu une relation avec l’Euroligue à travers les différents matchs entre les équipes de la plus haute compétition continentale et les franchises NBA. Et il y a quelques mois, il a assisté à une rencontre entre l’Euroligue et la FIBA ​​(en pleine bataille entre les deux institutions pour le calendrier) pour trouver de nouvelles façons de collaborer avec les deux..

« Nous ne sommes qu’au début de la discussion. Nous acceptons volontiers l’invitation à une table commune : l’objectif n’est pas de conquérir l’Europe, mais de travailler ensemble pour améliorer l’écosystème basket du continent. Nous avons hâte de reprendre les rencontres, » a-t-il dit à propos de cette rencontre.

NBA et football

Silver a également qualifié le football de modèle, en particulier dans ses tournois KO. Nous avons beaucoup appris de ce sport et de ses expériences, qui pourraient s’appliquer à la NBA, notamment dans notre perspective de croissance internationale », a-t-il déclaré.