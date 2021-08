Argent sans frontières : l’inclusion financière et la voie à suivre

Le coût élevé et la lourdeur de la gestion des envois de fonds privent souvent les familles défavorisées vivant dans des zones reculées de cet argent.

Le système de paiement national en Inde s’est développé à pas de géant au cours de la dernière décennie, grâce aux innovations dans l’infrastructure de paiement en temps réel telles que l’interface de paiement unifiée et à l’émergence de méthodes de paiement axées sur le numérique telles que les portefeuilles électroniques. Aujourd’hui, les paiements numériques nationaux sont pratiques et rapides. Cependant, les paiements transfrontaliers sont toujours en retard par rapport aux paiements nationaux en termes de coût, de rapidité et de commodité.

Avec la mondialisation croissante, il devient impératif que les mouvements d’argent transfrontaliers deviennent aussi faciles, rapides et pratiques que les paiements nationaux. Les envois de fonds transfrontaliers sont connus pour stimuler la consommation et favoriser le développement économique et pourraient conduire à une inclusion financière accrue si les canaux bancaires formels devenaient plus efficaces. L’utilisation et l’accès croissants à Internet, au courrier électronique, aux canaux de médias sociaux et aux services de messagerie ont démocratisé l’échange mondial d’informations, jusqu’ici réservé à quelques privilégiés. Il est inévitable que ce soit également la tendance observée dans le mouvement de l’argent.

L’état actuel des envois de fonds transfrontaliers :

Aujourd’hui, envoyer un e-mail à quelqu’un à l’étranger prend quelques secondes et est pratiquement gratuit. Pourtant, dans le monde numérique d’aujourd’hui, le transfert d’argent à travers les frontières continue d’être lent, lourd et coûteux.

Le système bancaire – construit principalement en tenant compte des besoins nationaux – a connu peu d’innovations en matière de transfert d’argent à l’échelle mondiale. Envoyer de l’argent à l’étranger nécessite de déplacer des fonds à travers une chaîne de banques et de systèmes, ce qui entraîne des retards et des frais élevés. Il est urgent de repenser et de redéfinir ce système à mesure que les personnes et les familles évoluent pour devenir des citoyens du monde.

Les envois de fonds étrangers et leur rôle dans la réduction de la pauvreté :

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont besoin d’envoyer et de recevoir de l’argent à l’étranger. Des études ont montré que les envois de fonds des rivages internationaux aident à réduire la pauvreté dans les pays à revenu faible et intermédiaire, augmentent les dépenses en matière de nutrition et d’éducation et contribuent grandement à réduire le travail des enfants dans les communautés défavorisées. Les envois de fonds étrangers permettent également aux petites industries artisanales de trouver une clientèle internationale pour vendre leurs produits ou services. Reconnaissant l’importance de la même chose, l’indicateur des objectifs de développement durable des Nations Unies vise à aider à lutter contre les inégalités entre les pays en réduisant les coûts de transaction des envois de fonds des migrants à moins de 3 % et en éliminant les couloirs d’envois de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %.

Les sommes envoyées à l’étranger sont énormes à l’échelle mondiale. Les flux de trésorerie globaux des pays développés vers les pays en développement via les envois de fonds ont augmenté considérablement, en particulier au cours de la dernière décennie, malgré la récession économique.

Mais les systèmes de transfert d’argent pour envoyer de l’argent ont été plus lents à suivre le rythme. Certaines agences de transfert ont fait des progrès mineurs dans l’amélioration des systèmes d’envoi de fonds internationaux, mais l’écart persiste et les coûts restent extrêmement élevés. Selon un rapport de la Banque mondiale, le coût moyen mondial de l’envoi de 200 $ atteignait 6,8% au premier trimestre 2020.

Le coût élevé et la lourdeur de la gestion des envois de fonds privent souvent les familles défavorisées vivant dans des zones reculées de cet argent.

Nouveaux systèmes de transfert de fonds et inclusion financière :

Les lacunes des systèmes de transfert de fonds et leur impact périlleux sur l’inclusion financière mondiale ont donné naissance à quelques acteurs innovants qui sont entrés sur le marché pour offrir des options plus pratiques pour répondre aux besoins des consommateurs d’une manière que les acteurs traditionnels n’ont pas faite jusqu’à présent. Ils reconnaissent que les transferts d’argent internationaux doivent être rentables, équitables et simples et permettre des transactions multidevises. Non seulement ils permettent des transferts d’argent plus faciles, plus rapides et moins chers, mais ils aident également les nouvelles entreprises à effectuer des transactions avec des clients à l’étranger, en supprimant tout intermédiaire.

Ces innovateurs apprécient également que l’accès universel à ces services financiers soit à la portée de tous, quelle que soit leur situation financière et rendent cela possible grâce aux nouvelles technologies.

Partant de l’idée que les services d’envois de fonds étrangers devraient être destinés à aider les gens, le concept d’argent sans frontières est conçu pour permettre aux gens de gérer de l’argent à l’international à moindre coût, plus rapidement et de manière transparente en économisant sur les frais bancaires, les intermédiaires et le temps.

Le chemin à parcourir :

Sans aucun doute, comme pour tout ce qui offre d’énormes possibilités, il y a des défis et des opportunités qui l’accompagnent. Les plus importants sont ceux qui concernent les cadres politiques et de gouvernance dans différents pays. L’autre défi concerne souvent l’accès à la technologie dans de nombreuses régions en développement du monde, où l’accès à des services d’envoi de fonds plus équitables et axés sur la technologie continue d’être un défi pour des millions de personnes.

Aucun de ces défis, cependant, ne semble insurmontable. La technologie et la réduction des obstacles à la participation à l’économie numérique ont rendu l’accès aux envois de fonds instantané, transparent, pratique et équitable. Selon la Banque mondiale, les coûts de transaction mondiaux représentent en moyenne 6,38 % des envois de fonds. Pour une industrie qui verse annuellement plus de 500 milliards de dollars dans le monde, les frais à eux seuls équivalent au PIB de nombreux pays émergents. Alors que de nombreuses entreprises de technologie financière ont lancé ce défi de front en aidant les consommateurs à économiser des milliards de dollars chaque année en frais cachés, l’industrie ne fait que commencer. Dans les années à venir, le secteur des envois de fonds sera témoin d’une mer de changements où la technologie jouera un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière généralisée, les banques, les institutions financières héritées et les entreprises technologiques devenant une couche invisible pour faciliter cela.

Par Rashmi Satpute, Country Manager Inde, Wise

