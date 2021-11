Argentine : les habitants de Tucumán devraient payer des impôts pour la crypto, les mêmes qu’à Córdoba

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Deux provinces argentines ont inclus des réformes des lois qui expriment le paiement de taxes pour la vente de crypto.

***

Deux provinces d’Argentine ont adopté ou réformé des lois qui exigent le paiement de taxes pour les transactions avec des crypto-monnaies. Cela signifie que les citoyens argentins doivent divulguer leurs avoirs en crypto et payer des impôts en fonction des échanges qu’ils effectuent dans les provinces de Tucumán et Cordoue.

Cela s’explique par un nouveau règlement adopté au niveau provincial qui stipule que les crypto-monnaies seront taxées comme les autres devises internationales lorsqu’elles sont négociées.

Cela signifie qu’effectivement, dans ces deux provinces, les crypto-monnaies sont traitées comme les autres devises internationales selon la réglementation. La province de Tucumán a récemment approuvé une réforme de l’article 223 du Code fiscal qui établit spécifiquement ce changement :

1. Remplacer le paragraphe 3. de l’article 223 par le suivant :

« 3. Achat et vente de devises et de titres publics. Cette sous-section comprend les opérations de acheter et vendre des devises numériques. «