Argentine : Messi cherchera à changer l’histoire récente de l”albi’ en finale de la Copa América

07/08/2021

Le à 19:15 CEST

Ils disent que les statistiques sont là pour les casser et que pour chaque victoire remportée, une défaite est plus proche de se produire. Eh bien, en plus de la magie de Messi, cela pourrait être l’un des arguments de foi de l’Argentine pour la finale de ce samedi face au Brésil, favori pour remporter le titre. L’acte de l’Uruguay en 1950 a servi d’inspiration aux « albi » dans leur tentative de prendre d’assaut Maracanã.

Les chiffres en main, l’équipe de Scaloni devra se battre contre l’histoire récente si elle veut renverser la “verdeamarela” de sa séquence de victoires jusqu’à présent ce siècle. Depuis le début du millénaire, le Brésil est sorti vainqueur des sept finales qu’il a disputées, étant également trois d’entre eux contre l’Argentine, son grand rival. Bien que “l’albi” devance la “seleçao” en Copa América (14 à neuf), la vérité est que les 21 dernières années ont été beaucoup plus fructueuses pour le Brésil.

En 2002, l’équipe de l’époque Scolari a remporté la Coupe du monde en battant l’Allemagne en finale. En 2004, la « verdeamarela » a battu l’Argentine en finale de la Copa América aux tirs au but. Un an plus tard, en Coupe des Confédérations, le Brésil s’imposait à nouveau, cette fois par quatre buts à un. Déjà en 2007, à nouveau en finale de la Copa América, la ‘seleçao’ a encore aigri l’Argentine avec un douloureux 3-0 en finale. Messi a déjà joué l’intégralité de ce match.

En 2009, le Brésil a battu les États-Unis 3-2 en finale des Confédérations. Quatre ans plus tard, dans la même compétition, la ‘canarinha’ battait l’Espagne en finale (3-0). La conquête la plus récente du Brésil est celle de 2019 contre le Pérou (3-1) en finale de la La Copa América, un tournoi que les Brésiliens ont remporté cinq fois lors des dix dernières éditions.

Précisément dix éditions, c’est le temps écoulé depuis que l’Argentine a régné pour la dernière fois sur le continent américain (vaincu le Mexique en 1993). Depuis le début du millénaire, l’albiceleste a disputé six finales et a toujours perdu. Lors de la Coupe du monde, il est tombé en prolongation contre l’Allemagne en 2014. En Copa América, il s’est agenouillé en 2004 et 2007 contre le Brésil et en 2015 et 2016 contre le Chili, dans ces deux derniers cas aux tirs au but. Et en Coupe des Confédérations, l’Argentine s’est retrouvée avec du miel sur les lèvres face à l’Allemagne en 2005. Si ce n’est pas ce samedi, quand l’albi reviendra-t-il toucher la gloire ?