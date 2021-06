Argentine vs Chili, Copa América 2021 : blog en direct, mises à jour, faits saillants

C’est l’heure de la Copa América 2021 ! Cela a en fait commencé dimanche avec des victoires pour le Brésil et la Colombie, mais ce qui nous intéresse tous vraiment, c’est l’Argentine de Lionel Messi, qui commence son parcours avec une revanche des finales 2015 et 2016 contre le Chili.

L’Argentine et le Chili ont une grande rivalité depuis une demi-décennie maintenant, et ils ont joué un excellent match lors des éliminatoires de la Coupe du monde il y a un peu plus d’une semaine. Maintenant, ils se rencontrent à Rio de Janeiro dans ce qui promet d’être un grand match d’ouverture, et une victoire pour l’Albiceleste serait un grand booster de confiance pour Messi, Sergio Agüero and Co.

Messi démarre, Agüero se remet du Covid et sur le banc, l’ancien milieu de terrain du Barça Arturo Vidal est de retour pour La Roja, et ce sera un bon coup. Allons-y!

INFO MATCH

Compétition/Journée: Copa América 2021, Zona Sur, Tour 1

Date/Heure: Lundi 14 juin 2021, 23h CET (Barcelone), 22h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 17h HE, 14h PT (USA), 2h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brésil

Arbitre: Wilmar Roldán (COL)

COMMENT REGARDER, STREAM COPA AMÉRICA 2021

Comment regarder à la télévision: Fox Sports 1 (USA), TSN 3 (Canada), Canal+ Sport 3 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), TSN App (Canada), autres

ALIGNEMENTS

ARGENTINE

Onze de départ : Martínez ; Montiel, M. Quarta, Otamendi, Tagliafico ; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro, González (4-3-3)

Banc : Armani (GK), Marchesín (GK), Pezzela, Martínez, Molina, Acuña, Palacios, Rodríguez, Di María, A. Correa, J. Correa, Agüero

CHILI

Onze de départ : Bravo ; Isla, Medel, Maripan, Mena; Aránguiz, Pulgar, Vidal; Palacios, Vargas, Meneses (4-3-3)

Banc : Arias (GK), Castellón (GK), Roco, Pinares, Mora, Galdames, Baeza, Vegas, Alarcón, Díaz, Montes, Núñez

