Argentine vs Equateur, Copa America : Blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

in

C’est l’heure du dernier quart de finale de la Copa America ! Après que le Brésil, le Pérou et l’Uruguay/Colombie ont réservé leurs billets pour la demi-finale, il est temps de découvrir le dernier membre des Last Four.

L’Argentine et l’Équateur s’affrontent à Goiânia, et après une phase de groupes dominante, l’Albiceleste entre dans celle-ci en tant que favoris, mais l’Équateur était la seule équipe à prendre des points au Brésil dans ce tournoi et est suffisamment dangereuse pour provoquer la surprise.

Lionel Messi commence et dirige l’équipe, et Sergio Agüero est sur le banc. Vamos !

ALIGNEMENTS

ARGENTINE

Onze de départ : E. Martínez ; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro, González (4-3-3)

Banc : Armani (GK), Marchesín (GK), Tagliafico, Montiel, L. Martínez, Di María, Palacios, J. Correa, Rodríguez, Gómez, Agüero, A. Correa

ÉQUATEUR

Onze de départ : Galíndez ; Preciado, Hincapie, Arboleda, Estupiñán; Ména, Méndez ; Franco, Gruezo, Palacios; Valence (4-2-3-1)

Banc : Ortiz (GK), Domínguez (GK), Torres, Arreaga, Pineida, Hurtado, Noboa, Martínez, Plata, Caicedo, Campaña, Estrada

INFO MATCH

Compétition/Journée: Copa America 2021, Quarts de finale

Date/Heure: samedi 3 juillet 2021, 22h heure locale, 3h CET (Barcelone, dimanche), 2h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria, dimanche), 21h HE, 18h PT (USA), 5h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Estádio Olímpico, Goiânia, Brésil

Arbitre: Wilton Sampaio (BRA)

COMMENT REGARDER, STREAM COPA AMERICA 2021

Comment regarder à la télévision: Fox Sports 1 (USA), TSN 3 (Canada), BBC Red Button (Royaume-Uni), Canal+ Sport 3 (Nigeria), SONY TEN 2 (Inde), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT