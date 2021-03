Argimon estime que la fermeture de la restauration des centres commerciaux est « très discriminatoire »

Le secrétaire à la santé publique, Josep Maria Argimon, a admis ce vendredi que c’est « très discriminatoire » cette la restauration des centres commerciaux ne peut pas ouvrir comme le reste des établissements du secteur. « Ils devraient avoir la même considération« que les bars et restaurants situés en dehors des centres commerciaux, Argimon a reconnu aujourd’hui dans une interview avec TV3.

Ce sera l’une des mesures restrictives anti COVID qui sera corrigé si la données épidémiologiques de Catalogne ils redescendent, malgré le fait que les derniers jours soient entrés dans une phase de ralentissement, a assuré.

Le Secteur de la restauration des centres commerciauxa dénoncé que de nombreuses entreprises sont « à la limite » et ils ont demandé pouvoir rouvrir de toute urgence lundi prochain, le 22, considérant que votre situation représente un grief comparatif par rapport au reste du secteur.

Ces établissements, qui Ils n’ont pas pu ouvrir depuis cinq mois sur ordre du Procicat, il y a environ 500 bars et restaurants situé à l’intérieur de centres commerciaux donnerJe travaille environ 12000 personnes, selon des sources de l’industrie.

Vaccination de la population

Argimon a réaffirmé aujourd’hui, comme l’a fait hier le ministre de la Santé, Alba Vergés, La position de la Catalogne « ouvrir » le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, une considération partagée par la Collegiate Medical Organization, a-t-il rappelé. « Vaccination avec (doses) d’AstraZeneca reprendra mercredi, c’est un vaccin sûr« , a affirmé Argimon.

Il a également souligné que « Nous devons repenser la stratégie de vaccination » et que, comme première mesure, ça devrait être « briser la limite d’âge« des 55 ans, comme d’autres pays européens l’ont déjà fait et aussi la Grande-Bretagne et le Canada.

Une autre formule de vaccination serait, à son avis, injecter la première dose et retarder la deuxième dose jusqu’à douze semaines, sauf pour les plus de 75 ans, qui recevraient le deuxième en 21 jours ou ceux marqués par la pharmacie correspondante. Cela empêcherait, a-t-il estimé, « 80% des admissions (dans les hôpitaux), maladies graves et mortalité« , compte tenu de plusieurs études menées dans d’autres pays.

Josep Maria Argimon: « Nous devons repenser la stratégie de vaccination ».

« Il n’y a aucune raison de ne pas être vacciné aux gens de plus 60, 70 ou 80 ans rapidement, car ils sont les plus à risque« de devenir gravement malade.

Il est prévu que Ce vendredi, il sera étudié pour étendre la limite des 55 ans avec AstraZeneca dans la commission de vaccination du ministère de la Santé.

Argimon a demandé à nouveau « beaucoup de responsabilité«Aux citoyens qui décident de quitter leur domicile ce week-end, le premier sans confinement régional depuis plus de deux mois.