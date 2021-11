Argo Blockchain Files pour lever jusqu’à 57,5 ​​millions de dollars en notes senior

Argo Blockchain (ARBK), le mineur de crypto basé à Londres, a déposé une demande pour lever jusqu’à 57,5 ​​millions de dollars en billets de premier rang qui seraient dus en novembre 2026, avec un taux d’intérêt de 8,75 %.

Argo utilisera le produit du fonds à des fins générales d’entreprise, ainsi que pour la construction et le développement de son installation minière au Texas, ainsi que pour des acquisitions ou des investissements potentiels dans des entreprises de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain. Argo a également déclaré avoir extrait 167 bitcoins ou équivalent bitcoin en octobre avec des revenus miniers de 9,75 millions de dollars et une marge d’environ 86 %.

Lire la suite: Les actions d’Argo Blockchain chutent après que des travailleurs aient accidentellement partagé des informations non publiques