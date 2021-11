Argo Blockchain recherche un financement par emprunt de 57,5 ​​millions de dollars pour construire une installation minière au Texas

La plate-forme d’extraction de monnaie numérique basée à Londres, Argo Blockchain, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour offrir 57,5 ​​millions de dollars de billets non garantis de premier rang aux investisseurs intéressés.

Selon le dossier, les billets non garantis de premier rang doivent expirer le 30 novembre 2026, et le produit est facturé pour achever l’installation minière Bitcoin de la société dans l’ouest du Texas.

Argo Blockchain a fait un pas décisif sur le marché nord-américain ces dernières années, citant des sources d’énergie bon marché et renouvelables disponibles dans diverses régions de la région. L’acquisition et la construction de l’installation de West Texas ont conduit la société à emprunter à Galaxy Digital à deux reprises, en juin et en septembre, en utilisant ses avoirs en Bitcoin comme garantie.

À la suite de la présentation de la société, celle-ci a déclaré qu’elle détenait jusqu’à 2 128 BTC, dont la plupart ont été extraits de ses installations. Cependant, sur la base de la perception par la société du Bitcoin comme une bonne réserve de valeur, elle préférerait recourir à un prêt plutôt que de liquider ses avoirs en pièces. L’achèvement de l’installation de l’ouest du Texas fournira jusqu’à 800 MW d’électricité pour les opérations futures d’Argo Blockchain, et la société est fière que l’installation soit alimentée par des énergies renouvelables, atténuant les inquiétudes concernant l’impact climatique que ses opérations peuvent générer. .

« Nous pensons qu’à mesure que les crypto-monnaies continuent de se développer en tant que réserve de valeur émergente et moyen d’échange, il est de plus en plus important que cette classe d’actifs évolue de manière responsable sur le plan environnemental et social. Nous nous engageons à être le leader de l’industrie dans le développement d’approches respectueuses de l’environnement pour l’extraction de crypto-monnaie », a déclaré la société dans sa présentation.

Les vastes mesures prises par Argo Blockchain pour renforcer ses capacités minières font suite à un changement dans la domination du hashrate aux États-Unis, alors que la Chine a envoyé des mineurs faire leurs valises plus tôt cette année. Argo Blockchain cherche à se positionner pour un avenir où l’exploitation minière deviendra durable et rentable à tous les niveaux. Le financement proposé de 57,5 ​​millions de dollars servira également à financer l’acquisition de nouveau matériel minier pour la nouvelle installation, qui sera facturée pour être opérationnelle en 2022.

