Argo Blockchain va lancer un pool de minage de Bitcoin à énergie propre

La société minière de crypto-monnaie cotée en bourse Argo Blockchain lancera un pool de minage Bitcoin (BTC) alimenté uniquement par une énergie propre, a annoncé la société le 26 mars.

Argo s’est associé à une autre société minière respectueuse de l’environnement DMG Blockchain pour créer Terra Pool – un pool de minage Bitcoin composé d’un taux de hachage dérivé des sources d’énergie hydroélectrique des deux sociétés, qui, selon la société, est le premier du genre.

Argo Blockchain PLC est une société minière basée au Royaume-Uni avec trois installations opérationnelles au Canada installées pour extraire Bitcoin et la pièce de confidentialité Zcash (ZEC). La société a récemment acquis une parcelle de terrain de 320 acres au Texas, qu’elle prévoit d’utiliser pour étendre ses activités minières avec 200 mégawatts supplémentaires d’énergie électrique, également dérivée de sources d’énergie renouvelables.

Le directeur général d’Argo, Peter Wall, a déclaré que rendre Bitcoin plus vert était une priorité majeure et a exhorté les autres sociétés minières de Bitcoin à emboîter le pas:

«La lutte contre le changement climatique est une priorité pour Argo et le partenariat avec DMG pour créer le premier pool minier Bitcoin« vert »est une étape importante vers la protection de notre planète aujourd’hui et pour les générations à venir. Nous espérons que d’autres entreprises de l’industrie minière Bitcoin suivront nos traces pour démontrer une conscience climatique plus large.

La consommation d’énergie de Bitcoin a augmenté pour correspondre à la consommation annuelle du pays du Chili le mois dernier, un fait que les critiques et les sceptiques ne tardent pas à souligner. Cependant, peu de gens pensent adresser les mêmes critiques à une technologie comme Internet, qui utilise déjà plus d’énergie que Bitcoin, et comme les crypto-monnaies, n’a pas encore été étendue à quelque chose de proche de l’utilisation mondiale.

« [DMG’s] se concentrer sur l’exploitation minière écologique de Bitcoin a l’opportunité de conduire des transformations dans la façon dont la communauté minière Bitcoin agit vers un avenir soucieux du climat. L’engagement continu de DMG en faveur du déploiement de capitaux basés sur l’énergie propre est un développement clé du secteur », a déclaré le directeur général de DMG Dan Reitzik.