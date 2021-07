Arguments pour et contre la poursuite d’Adam Armstrong de Watford

Le désir de Watford de redynamiser sa force de frappe à son retour en Premier League n’est pas un secret. Après avoir signé Joshua King, Ashley Fletcher, Emmanuel Dennis et Dapo Mebude, l’avant-centre des Hornets ne manque pas. Avec Troy Deeney et Joao Pedro qui devraient également jouer un rôle la saison prochaine, ainsi que Cucho Hernandez revenant de son prêt, le club dispose d’un excédent de joueurs capables de jouer aux postes d’attaquant. Isaac Success, Stipe Perica et Andre Gray sont également toujours dans les livres des Hornets. Cependant, des rapports récents affirment que Watford n’a pas terminé sa recherche d’un attaquant prolifique, avec un premier mouvement pour Adam Armstrong qui aurait été refusé.

Les deux cas à considérer dans la poursuite d’Adam Armstrong par Watford

Watford voit la candidature d’Adam Armstrong rejetée

Selon Alan Nixon de The Sun, l’offre de 15 millions de livres sterling de Watford pour Armstrong a été rejetée par Blackburn Rovers. Un prêt d’Andre Gray faisait partie de l’accord, à la fois pour équilibrer les livres de Watford et offrir à Blackburn un remplaçant temporaire d’Armstrong. Sean McCormick de Chronicle Live ajoute que Newcastle United gardera probablement un œil attentif sur le transfert car ils prendront 40 % de tous les frais que Blackburn recevra en raison d’une clause dans le transfert d’Armstrong vers le championnat en 2018.

Avec Armstrong entrant dans la dernière année de son contrat, Blackburn court le risque de le perdre définitivement l’été prochain sans aucun profit.

Raisons pour lesquelles Watford devrait continuer à poursuivre le transfert

Une chose est sûre avec Armstrong : il adore marquer des buts et le fait à un rythme impressionnant si l’on considère les moyennes de minutes par but. En championnat la saison dernière, il a marqué 28 fois et fourni cinq passes décisives. La saison précédente, il a contribué 16 buts et six passes décisives. Au cours des deux dernières saisons, il a en moyenne une contribution de but toutes les 135 minutes. La saison dernière seulement, le taux était d’une contribution de but toutes les 112 minutes.

Les Hornets n’auront aucun doute qu’Armstrong sait trouver le fond des filets avec constance. Le rythme rapide du joueur de 24 ans et sa volonté de faire des courses progressives avec le ballon peuvent compléter le rythme d’Ismaila Sarr en contre-attaque. Compte tenu de son taux de réussite dans le championnat par rapport aux retours avant-centre de Watford la saison dernière, Armstrong a fait de bien meilleurs résultats dans l’ensemble.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’un mouvement pour lui tombe dans la catégorie évidente.

L’affaire pour éviter le transfert

Tout d’abord, 15 millions de livres sterling, même pour une équipe récemment promue, c’est beaucoup d’argent à dépenser. Compte tenu du nombre d’options offensives dont dispose Watford, un nouvel attaquant n’est pas aussi nécessaire que de trouver un remplaçant pour Will Hughes, potentiellement parti, au cas où l’ancienne star de Derby County partirait effectivement.

Et, même si Armstrong est une menace claire devant le filet, il risque de sacrifier l’efficacité des joueurs larges de Watford. Si Watford devait signer Armstrong, ils devraient lui offrir un grand nombre d’opportunités par match pour qu’il soit efficace. Il a réussi en moyenne 4,7 tirs par match et 6,8 tirs par but la saison dernière. Pour la perspective, Ivan Toney a en moyenne 3,0 tirs par match et 4,4 tirs par but. Kieffer Moore a réussi en moyenne 2,5 tirs par match et 5,4 tirs par but. Ainsi, par rapport aux autres meilleurs attaquants du championnat, Armstrong avait besoin de beaucoup plus de tentatives pour être efficace. En Premier League, Watford ne dominera pas la possession comme Blackburn l’a souvent fait la saison dernière, ce qui signifie que les chances pour Armstrong seraient moins nombreuses et plus espacées.

Entre la façon dont Watford doit offrir plus de 15 millions de livres sterling et déjà apporté d’autres améliorations d’attaque solides, l’argent est peut-être mieux dépensé ailleurs. Un club comme Watford ferait mieux d’avoir un joueur des talents d’Armstrong dans son équipe, bien que l’étendue de l’amélioration puisse ne pas valoir le prix ou le risque.

