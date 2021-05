arguments pour et contre

Le projet Starlink est une autre des propositions révolutionnaires d’Elon Musk et de sa société de vaisseaux spatiaux SpaceX. Dans ce cas, le plan est de créer la soi-disant constellation de satellites Internet, avec l’objectif d’offrir des services Internet haut débit permanents, une faible latence et une couverture mondiale à faible coût. Le projet consiste en l’installation de milliers de petits satellites, en orbite terrestre basse (LEO), à 550 kilomètres de hauteur, qui enverront des signaux Internet aux émetteurs et récepteurs terrestres, qui à leur tour diffuseront localement.

Connexion Internet par satellite

Le projet Starlink affirme que lorsque le service est pleinement opérationnel, les vitesses de téléchargement atteindront 1 Gigabit par seconde. Selon ses développeurs, il vise un temps de réponse inférieur à 20 ms, une vitesse qui peut permettre à un utilisateur de jouer à un jeu vidéo réactif avec un haut niveau compétitif.

Possible pollution lumineuse

L’influence que Starlink peut avoir sur l’astronomie est à l’étude, mais tant que le projet a tous ses dispositifs actifs, pourrait avoir un impact sur la radioastronomie et l’observation du ciel nocturne.

Les satellites sont visibles en basse lumière du soleil, au crépuscule et à l’aube, mais ils se sont avérés beaucoup plus lumineux que prévu. Leurs panneaux solaires reflètent la lumière du soleil vers la Terre, qui cela pourrait entraver les études astronomiques.

Alex Parker, astronome planétaire au Southwest Research Institute, s’est dit préoccupé par le fait que les satellites ils pourraient être plus nombreux et plus brillants que les étoiles visible à l’œil nu.

L’IDA (International Dark Sky Association) a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle pense que l’augmentation rapide du nombre de groupes satellites constitue une menace pour l’environnement nocturne naturel.

Elon Musk a catégoriquement nié ces affirmations, affirmant que cela ne causera aucune gêne et que si quelque chose comme ça devait se produire, la cause de l’introduction d’Internet à des millions de personnes à faible revenu est un bien plus grand.

En tout état de cause, il a indiqué que ces conditions sont prises en compte dans la fabrication des nouveaux satellites. SpaceX a déjà réussi à réduire la pollution lumineuse de 55%, par rapport aux satellites Starlink classiques.

Starlink est-il un projet sûr?

Starlink est totalement sûr en termes de transfert de données. Ce n’est pas comme le Wi-Fi, ni le réseau 5G. Starlink utilise les bandes de fréquences existantes (bandes Ka et Ku), qui ont longtemps été utilisés pour la communication par satellite, sans présenter de problèmes d’aucune sorte.

Les défis techniques de Starlink

Comme les satellites orbiteront à basse altitude, les antennes de réception ne pourront pas installer leur réception sur un seul satellitesauf pour quelques minutes, car ils sont constamment en mouvement et à grande vitesse.

Les antennes, cependant, ont été conçues pour permettre la transition entre les signaux entrants sans problème. Ceci est le chemin peut garantir une navigation ininterrompue, ainsi que la continuité des communications téléphoniques.

Les antennes doivent suivre le signal satellite avec une précision absolue Et ils suivent généralement mécaniquement, ce qui signifie que l’antenne dépend du mouvement de certaines pièces mobiles.

SpaceX a surmonté cette pierre d’achoppement en développant des antennes de haute technologie Ils adoptent le suivi électronique et permettent de suivre le signal automatiquement.

Quels sont les risques liés à Starlink?

Les risques de collisions sont l’un des défis auxquels les développeurs doivent faire face, puisque SpaceX n’est pas la seule entreprise intéressée par les voyages spatiaux et l’installation de réseaux satellites.

Dans un avenir pas trop lointain, d’autres entreprises lanceront des projets similaires, qui comprendront également le lancement de milliers de satellites personnalisés en orbite. Mais SpaceX l’a déjà prévu, et a équipé ses satellites d’un système anti-collision.

Chacun des satellites lancés dans l’espace par SpaceX contient une base de données avec l’emplacement exact des autres satellites en orbite, et le système ajuste automatiquement sa trajectoire pour éviter une éventuelle collision.

Caractéristiques des satellites de communication Internet

Satellites de communication Internet Ils sont petits en classe et pèsent entre 100 et 500 kilos. Initialement, ils étaient destinés à être en orbite basse à une altitude supérieure à 1000 kilomètres, mais Elon Musk a décidé de les maintenir à des niveaux relativement inférieurs, 550 kilomètres, en raison de ses préoccupations concernant la pollution spatiale.

Le système ne concurrencera pas la constellation de satellites Iridium, conçue pour se connecter directement aux téléphones. À sa place, se connectera aux terminaux utilisateurs de la taille d’une boîte à pizza, qui aura des antennes en phase qui suivront automatiquement le signal des satellites.

Que pensez-vous du projet Starlink? Laissez vos commentaires, avec vos arguments pour ou contre.