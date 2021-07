Ari Borovoy affiche clairement ses intentions de se réconcilier avec l’OV7

in

Enfin, le chanteur a demandé à ses compagnons de s’éloigner de l’ego et d’arrêter de se comporter comme des enfants. «C’est une tournée d’un groupe de 40 ans qui réagissent comme des 10 ou 11 ans. Laissons l’ego de côté et asseyons-nous », a-t-il déclaré.

OV7 (Instagram / ov7)

D’autre part, Ari Borovoy a également demandé à ses coéquipiers de changer la photo de profil de leurs comptes Instagram en blanc, pour voir s’ils acceptaient de se rencontrer.

Cependant, cette dynamique a rendu plus évidente la division entre le groupe, car jusqu’à présent Ari, M’Balia, Kalimba et Erika Zaba l’ont fait, mais Lidia, Mariana et Óscar n’ont pas changé leur photo dans leurs profils respectifs.