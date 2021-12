Ari Juels dit que les législateurs se concentreront sur les risques liés à la cryptographie alors que les PDG témoignent lors de l’audience d’aujourd’hui

Six dirigeants de crypto sont prêts à témoigner aujourd’hui devant le House Financial Services Committee et à partager leurs points de vue sur le marché de la crypto en pleine expansion. Il s’agit notamment du PDG de Circle Jeremy Allaire, du PDG de FTX Sam Bankman-Fried, du PDG de Bitfury Brian Brooks, du PDG de Paxos Chad Cascarilla, de la PDG de la Stellar Development Foundation Denelle Dixon et d’Alesia Haas, la directrice financière de Coinbase Global Inc.

Cette évolution intervient alors que les législateurs continuent de discuter des implications du secteur en croissance rapide et de la manière de le réglementer efficacement.

Alors que les dirigeants tenteront de présenter les avantages de l’espace cryptographique, le crash du week-end et le piratage BitMart déclencheront probablement des réactions critiques de la part des législateurs. Avec des législateurs comme Maxine Waters qui se montrent déjà critiques à l’égard de la cryptographie, les ambassadeurs de la cryptographie ont du mal.

Selon Ari Juels, professeur au Jacobs Technion-Cornell Institute de Cornell Tech, le public d’aujourd’hui verra les législateurs se concentrer sur les risques non reconnus du marché de la cryptographie. Juels, qui est également un expert en cryptographie financière, estime que les nouveaux produits financiers basés sur la blockchain présentent d’énormes promesses dans plusieurs secteurs verticaux.

Plus précisément, Juels a déclaré que les contrats intelligents étiquetés, qui facilitent la création d’instruments financiers, joueront un rôle essentiel dans la refonte du système financier.

Une régulation est nécessaire pour l’espace crypto

Alors que Juels est optimiste quant au potentiel du marché de la cryptographie, il a déclaré :

Dans le même temps, une réglementation soigneusement étudiée est indispensable, compte tenu de la myriade de risques engendrés par les technologies financières basées sur la blockchain. Outre le risque d’instabilité financière, les risques d’arbitrage abusif, de systèmes pyramidaux et de dommages environnementaux sont souvent sous-estimés.

Il a noté que les opportunités d’arbitrage dans l’écosystème de la blockchain dépassent déjà 1 milliard de dollars (0,76 milliard de livres) par an. Bien que certaines de ces opportunités d’arbitrage puissent être négligeables, Juels affirme qu’elles présentent des formes courantes de schémas d’exécution initiale similaires au vol des poches des utilisateurs.

L’expert financier en cryptographie a noté que les caractéristiques techniques de la blockchain ont rendu possible l’exécution initiale. En plus de cela, la communauté a construit un soutien systémique pour la pratique.

Juels a ajouté que,

La frontière est mince entre les systèmes de cryptographie qui impliquent de réelles innovations et créent des incitations en récompensant une participation précoce et ceux qui offrent peu ou pas de valeur technique mais enrichissent leurs fondateurs et spéculateurs.

En outre, le professeur a mentionné que le mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) de BTC envoie la consommation d’électricité du réseau sur la lune. Il a ajouté que les partisans du Bitcoin (BTC / USD) pourraient faire valoir qu’il est en train de passer à l’énergie verte. Cependant, Juels estime que ce changement serait coûteux.

Cependant, il a admis que le marché présente d’autres crypto-monnaies avec plus de fonctionnalités. Il a donné un exemple de réseaux cryptographiques qui tirent parti d’un modèle de consensus de preuve de participation (PoS), qui est plus économe en énergie.

