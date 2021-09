Ari Lennox partage le clip brillant de son nouveau single “Pressure”

in

La star montante du R&B Ari Lennox a partagé son dernier single “Pressure”, sa première sortie officielle très attendue de l’année. Le morceau brillant arrive avec un clip réalisé par Chandler Lass qui trouve le chanteur rendant hommage à un certain nombre de divas de la pop et du R&B à travers l’histoire de la musique.

“Pressure” a été conçu avec Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox et Johnta Austin, qui forment le trio d’écriture et de production The Ocean Boys. “Gardez vos yeux sur moi, les yeux sur moi, appliquez une pression / Obtenez-le, ne soyez pas timide quand vous y êtes, appliquez une pression”, chante Lennox sur la piste soyeuse.

Pour le visuel, le choix d’icônes de Lennox comprend Diana Ross, Donna Summer, et, comme elle l’a partagé sur les réseaux sociaux, “toutes les belles femmes au cul des années 2000”. Certaines parties de la vidéo émulent les scènes de fin de soirée des années 60 et 70 avec un clin d’œil renversant à The Supremes. Dans d’autres moments, le visuel puise de manière transparente dans la nostalgie rétro des années 70 et 80.

Tout au long de la chanson et de la vidéo, Lennox fait comprendre qu’elle se débrouille très bien toute seule, n’ayant besoin de personne qui s’intéresse soudainement à elle alors que plus de succès lui parvient. “Maintenant, tu m’envoies des textos, tu sais que je ne répondrai pas (Répondre) / Pourquoi tu n’es pas avec moi quand je n’étais pas cette mouche (Fly)”, chante-t-elle sur la production rebondissante de la chanson. “Maintenant, je suis au sommet et maintenant je monte très haut (Pression) / Je n’ai besoin de personne mais je vais te faire tomber ce soir.”

« Pressure » ​​fait suite au single de Lennox en 2020 »Grenade au chocolat” et un EP remix de 3 pistes qui présentait de nouvelles versions de morceaux du premier album de la chanteuse en 2019 Shea Butter Baby. Le projet comprenait des collaborations avec Doja Cat, Smino et Durand Bernarr. Plus tôt cette année, Lennox est apparu sur le single Queen Naija “Configurez-le. ”

Diffusez ou achetez le dernier single “Pressure” d’Ari Lennox.