Ari Melber sur une séquence chaude dans la démo clé ⋆ 10z viral

MSNBC Ari Melber est sur une lancée avec les jeunes téléspectateurs, dépassant à la fois CNN pendant six jours consécutifs et la plupart des programmes de son propre réseau, y compris les émissions aux heures de grande écoute All in With Chris Hayes et Last Word avec Lawrence O’Donnell, dans le précieux groupe démographique des téléspectateurs âgés de 25 ans- 54 mardi.

The Beat avec Ari Melber a décroché 193 000 téléspectateurs à 18 heures dans la démo mardi, et 1,34 million de téléspectateurs au total, selon les données de Nielsen. Sur CNN, The Situation Room with Wolf Blitzer avait 167 000 téléspectateurs dans la démo et 652 000 téléspectateurs au total. Le rapport spécial avec Bret Baier sur Fox News les a dépassés tous les deux, avec 250 000 téléspectateurs dans la démo et 1,92 million de téléspectateurs au total.

Melber, qui a régulièrement atterri à la troisième place pendant l’heure dans la démo cette année, a maintenant dépassé CNN chez les jeunes téléspectateurs pendant six jours consécutifs. Il a connu une séquence similaire de cinq jours en mai. Sur son propre réseau, les seuls spectacles à le battre mardi dans la démo appartenaient Rachel Maddow et Brian Williams, même si Joy Reid a décroché des cotes d’écoute similaires avec son émission, The ReidOut.

Ni MSNBC ni CNN, cependant, n’ont pu dominer Fox News mardi, qui a exclu à la fois MSNBC et CNN des cinq émissions les plus regardées de la démo. Tucker Carlson Tonight était le premier, avec 439 000 téléspectateurs dans la démo, et 2,87 millions de téléspectateurs au total. The Five était deuxième, avec 420 000 téléspectateurs dans la démo et 2,69 millions au total. The Ingraham Angle était troisième dans la démo, avec 357 000, et cinquième au total avec 2,07 millions de téléspectateurs. Gutfeld ! était quatrième dans la démo, avec 332 000 (1,64 million de téléspectateurs au total). Hannity a terminé cinquième dans la démo, avec 319 000, et troisième au total avec 2,29 millions de téléspectateurs. Le Rachel Maddow Show a terminé quatrième au total avec 2,28 millions de téléspectateurs, mais avec 296 000 dans la démo, il n’a pas fait partie du top cinq parmi les téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans.

Fox a été le premier au total de la journée, avec près de 1,5 million de téléspectateurs au total et 245 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième au total avec 1,04 million de téléspectateurs, et troisième dans la démo, avec 139 000. CNN était troisième, avec une moyenne de 604 000 téléspectateurs au total, et deuxième de la démo, avec 151 000.

Fox a également dominé les heures de grande écoute, avec une moyenne de 2,41 millions de téléspectateurs au total et 372 000 dans la démo. MSNBC était deuxième, avec 1,75 million de téléspectateurs au total et 219 000 dans la démo. CNN était troisième, avec une moyenne de 759 000 téléspectateurs au total et 192 000 dans la démo.

Au petit matin, Fox and Friends a gagné avec 1,15 million de téléspectateurs au total et 188 000 dans la démo. Morning Joe de MSNBC a terminé deuxième, avec 896 000 téléspectateurs au total et 131 000 dans la démo. New Day de CNN était troisième, avec 450 000 téléspectateurs au total et 89 000 dans la démo.

