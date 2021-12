Ari Notis de Kotaku Top 10 des jeux de 2021

Capture d’écran : Nerf acide / Kotaku

L’année dernière, lors de l’attribution de mon top 10 des jeux de 2020, je pensais que je serais insolent. Vous voyez, Hadès, qui a officiellement frappé PC et Switch en septembre 2020, était si transcendant que je devais simplement lui donner les dix places. Le roguelike éternellement populaire de Supergiant a vu une sortie sur PlayStation et Xbox cette année, c’est donc techniquement un jeu 2021 – et s’il vous plaît faites-moi confiance quand je dis que je voulais vraiment, vraiment changer la date et le titre de cet ancien article et le republier. Un bon peu. Un peu honnête aussi.

Mais si nous sommes réels, c’est aussi un peu paresseux. Hadès est sorti l’année dernière ! Et j’ai eu des années de buzz en accès anticipé avant ça ! L’année écoulée a été remplie à craquer de jeux formidables, dont beaucoup méritent d’être célébrés. Les éviter au profit d’un jeu que j’ai déjà fait l’éloge au sommet de l’Olympe et retour serait une dérobade totale. À cette fin, voici mon top dix réel de 2021.

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Death’s Door est une classe de maître dans la conception de jeux élégants. Le robot de donjon isométrique, développé par Acid Nerve (connu pour Titan Souls), n’a pas de pixel déplacé. Death’s Door vous montre où aller mais n’offre pas de direction explicite, vous apprend comment vous battre mais pas comment gagner, et est d’une beauté envoûtante et inoubliable à chaque kilomètre du chemin. Death’s Door réussit habilement le tour du chapeau de vous faire sentir comme si votre instinct avait pris le volant, alors qu’en réalité, la route est méticuleusement tracée pour vous.

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Vraiment, s’il y a un jeu auquel je regrette de ne pas avoir consacré plus de couverture cette année, c’est bien Death’s Door. Cela pourrait être dû en partie aux réalités de l’entreprise, où une grande partie du temps d’un écrivain est consacrée à des articles d’une portée aussi large que possible. Mais la majeure partie est sans aucun doute le résultat de l’éclaboussure faite par Death’s Door – comment il s’est présenté, a eu son moment Zeitgeist et est passé à autre chose. Pour ne pas dépasser son accueil, des notes élevées sont de mise.

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

À première vue, le combat dans Death’s Door ressemble à n’importe quel autre jeu d’action indépendant de la dernière décennie. Ensuite, votre arsenal s’élargit lentement, débloquant de nouvelles stratégies et des confrontations occasionnelles avec des coups de pied arrêtés. Une bataille mémorable, qui se déroule sur un étang gelé, vous oblige à utiliser un grappin pour vous déplacer d’un rivage à l’autre, dansant sur la glace pendant que vous tailladez vos ennemis. Les combats de boss facultatifs amplifient vos capacités, transformant, par exemple, une vieille boule de feu ennuyeuse en une boule de feu qui inflige des dégâts persistants au fil du temps.

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Le système magique de Death’s Door vous oblige de manière contre-intuitive à utiliser vos armes. Chaque sort que vous utilisez (flèches, boules de feu, une véritable explosion pour utiliser une bombe) supprime un ou deux nœuds de votre compteur magique. Pour le reconstituer, vous devez effectuer des attaques de mêlée; un coup équivaut à un nœud. De par sa conception, Death’s Door vous assure de jouer avec tous ses outils.

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Esthétiquement, Death’s Door est dans un niveau à part. Oui, c’est vraiment magnifique, avec un style artistique discret qui parle de lui-même. Mais cela est complété par une bande-son si accrocheuse que vous pourriez sans effort faire un trou dans le disque en le jouant autant en boucle. (Par ailleurs, « The Old Watchtowers » figurait parmi mes chansons les plus jouées sur Spotify cette année.)

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Death’s Door arrive, pour la plupart des joueurs, à une douzaine d’heures. Je l’ai terminé en un peu moins de 10, bien que je ne sois qu’à 77% d’achèvement, donc je peux revenir pour éponger le reste des objets de collection plus tard. Des jeux plus courts, s’il vous plaît !

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Le meilleur aspect de Death’s Door est aussi le pire : vous vous perdez tout le temps. En l’absence d’outils de navigation, comme une boussole ou une carte, vous devez vous frayer un chemin à travers le monde comme si vous viviez dans une décennie pré-Mapquest : en vous appuyant sur des points de repère et une configuration générale du terrain. Les caractères binaires offrent des titres larges. Et vous pouvez toujours vous référer aux panneaux installés aux intersections. (Un signe de l’attention portée aux détails par le jeu : si vous coupez un panneau avec votre arme, vous couperez également le texte en deux. Le panneau montrera toujours la moitié inférieure des lettres. Un morceau de bois sur le sol montrera la moitié supérieure.)

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Les personnages partiels de Death’s Door sont tous, tous, irrésistiblement charmants. Il n’y a pas que le fossoyeur qui dort dans un trou de six pieds de sa propre fabrication. C’est le chevalier maudit de vivre ses jours avec un pot pour une tête. (Devinez son nom.) C’est le céphalopode qui prétend désespérément être un humain mais qui l’est, donc évidemment pas un humain. Il s’agit du meurtre de corbeaux au sein d’une agence chargée d’amener les âmes dans l’au-delà – une mission tellement sur le bec que vous ne pouvez pas vous empêcher de rire.

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Bien entendu, Acid Nerve s’est fait un nom en 2015 avec Titan Souls, un jeu de combat de boss. Les combats de boss dans Death’s Door ne déçoivent pas, mais peu d’entre eux arrivent en tête d’un combat de fin de partie incroyablement créatif. Alors que la plupart des combats de boss se déroulent dans des arènes confinées, celle-ci est sans limites (bien que, oui, bien sûr, c’est une astuce de conception). Tout est présenté dans une palette de couleurs noir et blanc austère, à l’exception des hits que vous obtenez, qui sont rendus en fuschia vif. Et pas de spoils ici, mais en termes d’impact émotionnel, j’ai juste ceci à dire : Oooof.

Lire la suite: Le combat de boss qui prouve que la porte de la mort est à un autre niveau

Capture d’écran : Nerf acide

La porte de la mort

Vous pourriez avoir l’impression que Death’s Door n’est guère plus qu’un jeu d’action solide comme le roc, et oui, c’est ça. Mais au-delà de tout cela, Death’s Door a beaucoup à dire – comme une méditation sur la vie et la perte, sur l’acceptation lorsque votre nombre est écoulé, sur l’acceptation de la froide vérité que la vie est finie, et sur la réalisation bouleversante que passer votre temps à lutter contre l’inévitabilité n’entraînera rien d’autre qu’un cœur brisé. Des trucs lourds pour un petit corbeau.

Rubrique « mentions honorables » obligatoire

Hitman 3 a établi une nouvelle norme pour les jeux furtifs modernes, tout en étant le jeu le plus amusant… peut-être jamais ? Les Gardiens de la Galaxie ont plus que compensé l’action médiocre avec une intrigue captivante ancrée par un script acéré comme un rasoir. Returnal a couvert le front de l’action kickass (tout en me donnant un coup de pied au cul). Last Stop, un jeu d’aventure narratif, m’a tenu en haleine. Scarlet Nexus et Tales of Arise ont tous deux éraflé les démangeaisons de Tales longtemps sans surveillance, bien que je souhaite que Bandai Namco ait espacé ceux-ci d’au moins un an. Les jeux de réflexion Unpacking et Maquette défiaient le cœur autant que la tête. Ratchet & Clank: Rift Apart a accompli l’exploit apparemment impossible d’intégrer facilement les nouveaux arrivants à une série de jeux d’action qui ont commencé au paléolithique. Je travaille toujours à travers Mass Effect Legendary Edition, mais c’est une trilogie sacrément amusante à laquelle revenir (en 4K croustillant, en plus). Solar Ash m’a complètement confondu, mais au cours des deux mois depuis que j’ai roulé les crédits, je n’ai pas cessé d’y penser, ce qui est plus que ce que je peux dire pour la plupart des jeux. Il est vraiment étonnant de voir combien de genres sont regroupés dans le jeu coopératif It Takes Two. Pendant un instant fugace, je me suis assis au sommet des classements mondiaux de Skate City. Forza Horizon 5 laisse-moi aller zooooom. En six semaines, j’ai joué, euh-oh, 135 heures de Halo Infinite.