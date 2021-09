Aria of a Starless Night sortira en salles en Amérique latine – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Funimation et Aniplex of America ont annoncé que Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night (Gekijō-ban Sword Art Online: Progressive Hoshi Naki Yoru no Aria) sortira bientôt en salles en Amérique latine.

Par le biais de son blog, la société a confirmé que la production de A-1 Pictures sera présentée en première le 3 décembre aux États-Unis et au Canada ; le 9 décembre en Australie et en Nouvelle-Zélande ; tandis que les dates de sortie pour l’Amérique latine, le Royaume-Uni et l’Irlande seront annoncées prochainement.

Cela deviendra le deuxième titre distribué par Funimation dans les salles en Amérique latine, après l’annonce de My Hero Academia: World Heroes’ Mission.

Sortis en 2012, les light novels Sword Art Online Progressive nous proposent un récapitulatif des événements de l’arc Aincrad. Ici, l’auteur Reki Kawahara raconte en détail l’ascension étage par étage de Kirito et Asuna à travers le château flottant. La saga Progressive se compose de huit tomes à ce jour ; cependant, la bande ne racontera que les événements qui se sont produits au premier étage du “Jeu de la mort”.

Aniplex of America fournit le synopsis officiel suivant pour le film :

C’est une histoire d’avant que le “Flash Flash” et le “Black Swordsman” ne soient connus sous ces noms …

Le jour où le NerveGear a été installé, Asuna Yuuki était une lycéenne qui n’avait jamais joué à un jeu en ligne auparavant.

Le 6 novembre 2022, le premier VRMMORPG au monde : Sword Art Online est officiellement lancé. Les joueurs, toujours ravis d’être connectés, se retrouvent soudainement piégés à l’intérieur du jeu lorsque le Game Master les prive de tout moyen de se déconnecter.

Alors le Game Master leur donne cet avertissement : « C’est peut-être un jeu, mais ce n’est pas quelque chose à jouer. Si un joueur meurt dans le jeu, il meurt dans le monde réel.

En entendant cela, tous les joueurs paniquent et le pandémonium règne.

L’un de ces joueurs est Asuna, mais bien qu’elle ne connaisse pas encore les règles de ce monde, elle part à la conquête du château de fer flottant Aincrad, dont le sommet est trop haut pour être vu.

Au fil des jours dans ce monde où la mort n’est jamais loin, elle fait une rencontre fatidique. Et puis un adieu…

Bien qu’elle soit à la merci d’une dure réalité devant ses yeux, Asuna continue de se battre de toutes ses forces, jusqu’à ce que quelqu’un apparaisse devant elle : le lointain épéiste Kirito…

Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night a été réalisé par Ayako Kono (réalisateur de l’épisode Your Lie in April) pour A-1 Pictures (Sword Art Online). Kento Toya (Sword Art Online : Alicization – War of Underworld) a été directeur de l’animation en chef et était en charge de la conception des personnages ; Yasuyuki Kai (animateur clé pour Sword Art Online : Ordinal Scale) a été le directeur de l’action et le concepteur des monstres ; Yuki Kajiura (Puella Magi Madoka Magica) est revenu en tant qu’auteur-compositeur et auteur-compositeur-interprète LiSA est revenu dans la série pour interpréter la chanson-titre intitulée “Yuke”.

Le casting était à nouveau dirigé par Yoshitsugu Matsuoka et Haruka Tomatsu dans le rôle de Kirito et Asuna, respectivement. De son côté, Inori Minase (Rem in Re : ZERO -Starting Life in Another World-) prêtera sa voix au personnage original Misumi Tozawa/Mito, une amie d’Asuna dans la vraie vie.

La série Sword Art Online est disponible sur Funimation, Crunchyroll et Netflix. Pendant ce temps, Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night sortira le 30 octobre dans les cinémas au Japon.

Source : CinéPremière