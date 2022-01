Ariadne Díaz, le cœur brisé par la mort de son chien dans un tragique accident

Díaz est à Puerto Vallarta, Jalisco, la ville où il vit depuis plusieurs mois en compagnie de son partenaire, l’acteur. Marcus Ornellas et le fils des deux, Diego. La protagoniste du feuilleton a allégué que des reptiles que l’on voit à l’œil nu et dont il faut rester vigilant sans imaginer, qu’elle et son animal de compagnie en seraient victimes, errent dans la région.

Ariadne a déclaré qu’elle avait le cœur brisé lorsqu’à son retour chez elle, elle et Tacha ont rencontré un lézard dont elle seule a pu s’échapper indemne. L’actrice a raconté les événements malheureux en détail tout en publiant des clichés de son fidèle partenaire de vie.

« Hier, alors que nous revenions de la plage qui se trouve à un pâté de maisons de chez moi, un crocodile l’a attrapée et en une seconde, Tacha était partie. »