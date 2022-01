Ariadne Díaz vit un triste deuil peu après la fin 2021

Ariadne Díaz, son chien est mangé par un crocodile | Instagram

Ariadne Díaz traverse les jours les plus difficiles après la triste fin de son chien, entre la gueule d’un crocodile.

La actrice mexicaine, Ariadne Díaz, a le cœur brisé après que son chien, Tacha, a été violemment attaqué par un crocodile, la « star de télévision » elle-même, a partagé ce qui s’est passé sur ses réseaux sociaux.

Le protagoniste de « La double vie d’Estela Carrillo« (2017), a révélé à ses 5, 9 millions d’abonnés le grand duel qu’il traverse après avoir perdu son chien.

La « La femme de Diego Ornellas » et son animal de compagnie a eu une rencontre avec un reptile, dont » Tacha » n’a malheureusement pas réussi à s’en sortir indemne.

Hier alors que nous revenions de la plage qui est à un pâté de maisons de chez moi, un crocodile l’a attrapée et en une seconde Tacha était partie, a-t-elle écrit dans une vidéo dans laquelle elle apparaît avec son fidèle compagnon.

Ariadne Díaz, son chien est mangé par un crocodile. Photo : Capture Instagram

Celle née le 16 août 1985 à Puerto Vallarta, Ariadna Rosales Díaz, a raconté les détails à travers ses stories du compte officiel Instagram où elle a très émue partagé les détails de la malheureuse rencontre.

En outre, il a également dédié un message avec lequel il a dit au revoir à son animal de compagnie bien-aimé, le célèbre homme de 36 ans, qui a fait ses débuts dans le feuilleton »,Des filles comme toi« Il a montré l’amour qu’il ressentait pour elle, même s’il regrettait avec un profond regret de ne pas avoir pu profiter de plus de moments ensemble.

Je n’aurais jamais imaginé qu’hier serait son dernier jour dans ce monde, je n’ai pas eu le temps de la serrer dans mes bras et de lui dire combien je l’aime et combien elle me manquerait, a-t-elle ajouté dans un deuxième message.