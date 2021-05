Ariana DeBose: 5 choses intéressantes à savoir sur la star de l’histoire de West Side

Ariana DeBose était dans les productions de Bring It On, Motown et Pippin avant Hamilton, montrant son talent

Comme si vous ne pouviez pas déjà le deviner, l’actrice de 30 ans a eu beaucoup de travail dans sa vie, principalement sur scène. Elle a eu plusieurs occasions de montrer ses incroyables capacités à triple menace de danse, d’actrice et de chant à Hamilton, mais avant cela, elle a eu beaucoup de rôles à Broadway, selon Broadway World.

DeBose était dans une production de Bring It On, où elle a joué Nautica, et a également joué comme doublure pour Danielle pendant deux ans. Après cela, elle a travaillé pour Motown: The Musical, où elle faisait partie de l’ensemble, avant de prendre le rôle de Mary Wilson et de devenir la doublure de Diana Ross. Après cela, elle a travaillé sur Pippin, où elle a commencé comme doublure du joueur principal avant de prendre progressivement le rôle pour elle-même.

Il est clair qu’elle a beaucoup de travail dans son assiette de son passé à Broadway à partager avec le monde.