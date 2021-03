En janvier 2020, un rappeur nommé Josh Stone (et connu professionnellement sous le nom de DOT) a intenté une action en justice contre Ariana Grande pour avoir prétendument enfreint sa chanson «You Need It I Got It» pour créer «7 Rings» de 2019. Désormais, les parties ont réglé l’affaire pour une somme non divulguée.

Josh Stone – alias DOT, encore une fois – a enregistré «You Need It I Got It» le 3 janvier 2017, et a nommé BMG, Kobalt, Concord, Universal Music et plusieurs autres entités et individus comme défendeurs, en plus d’Ariana Grande elle-même.

Dans cette plainte originale, Stone a cité des opinions de musicologue et a soutenu: «Littéralement, chacune des 39 notes respectives de« 7 anneaux »est identique aux 39 notes de« I Got It »du point de vue du placement métrique. Dit autrement, le rythme et le placement des notes et des paroles sont identiques.

Pendant un certain temps au début du mois de mars 2020, il est apparu que le rejet de l’affaire était imminent. Le juge de district Naomi Reice Buchwald, notant qu’Ariana Grande (et certains autres accusés) n’avaient pas encore été signifiés de la poursuite, a fixé un délai au 15 avril pour le plaignant et son équipe pour mettre l’affaire en mouvement. Environ une semaine avant cette date limite, un dossier différent a pourtant révélé que le procès allait se poursuivre.

Ensuite, une plainte modifiée d’août 2020 a introduit un éventail de détails intéressants dans l’affaire. Stone a affirmé qu’il avait pris plusieurs réunions avec des dirigeants et des producteurs d’Universal Music Group – y compris le co-scénariste de «7 Rings» Thomas Brown, qui a travaillé avec Grande sur chacun de ses cinq albums studio – en juin 2017.

Et au cours de ces séances, qui auraient eu lieu au cours d’une semaine, Stone aurait joué un certain nombre de ses chansons, dont «You Need It I Got It». De plus, Stone a raconté que Brown l’avait contacté par la suite, a précisé qu’il appréciait la chanson prétendument violée et a exprimé son intérêt «à explorer les possibilités de travailler ensemble».

Mais au lieu de collaborer avec Stone, Thomas Brown «a simplement emmené I GOT IT à Ariana Grande… et plus tard reconditionné I GOT IT en 7 RINGS», selon le texte du procès.

Et comme mentionné initialement, les parties ont officiellement réglé l’affaire, montre un nouveau document juridique (daté du 16 mars). Ce dépôt ne précise pas les circonstances du règlement, cependant, ce qui pourrait représenter quoi que ce soit de Stone recevant une partie des redevances «7 anneaux» à l’avenir ou aucune compensation du tout.

Au moment de la publication de cet article, ni Stone ni les accusés n’avaient commenté publiquement la question. Par ailleurs, Taylor Swift reste impliqué dans un procès pour violation du droit d’auteur centré sur «Shake It Off», et l’affaire a tranquillement traîné pendant plus d’une demi-décennie.

