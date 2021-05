Ariana Grande a épousé Dalton Gomez après une cour d’un an – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ariana Grande a épousé Dalton Gomez le week-end est une cérémonie privée discrète à Montecito, en Californie. “Il se sont mariés”, a confirmé le représentant de la star de la musique au magazine People. “C’était quelque chose de petit et d’intime, moins de 20 personnes. Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux ».

Grande, 27 ans, a annoncé ses fiançailles à Gomez, une agence immobilière de 25 ans, en décembre, lorsqu’elle a publié une photo de sa bague chère avec la légende: “Forever”. Les deux ont commencé à se fréquenter en janvier 2020 et sont passés par le verrouillage ensemble.

«C’est un moment heureux pour eux. Les parents sont également enthousiasmés par les nouvelles », a déclaré le représentant du chanteur le jour de l’annonce des fiançailles.

Des amis célèbres de l’artiste se sont précipités pour les féliciter pour leur engagement.

“Félicitations à ces deux âmes incroyables. Ari, nous vous aimons et nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous. Dalton, tu es un homme chanceux»A commenté son manager, Scooter Braun. “Tellement heureux pour toi !! “a écrit Hailey Baldwin, épouse de Justin BieberL’alliance de fiançailles d’Ariana Grande (@arianagrande)

Ariana Grande est sortie avec lui rappeur Big Sean, en 2014, le danseur Ricky Alvarez en 2015, ainsi qu’avec le regretté rappeur Mac Miller, de son vrai nom Malcolm James McCormick, avec qui elle était en couple depuis deux ans. Miller est décédé tragiquement en septembre 2018 après une surdose de drogue à l’âge de 26 ans.

Elle a ensuite entamé une relation avec la star de Saturday Night Live (SNL) Pete Davidson, avec qui elle s’est fiancée mais dont elle s’est séparée après la mort de Miller. Dans une interview en 2019, Ariana a déclaré à Vogue que sa relation avec Pete “n’allait pas durer”. Ariana Grande et Dalton Gomez (Instagram)

La chanteuse et son partenaire ont commencé à se fréquenter en janvier 2020, au milieu d’une pandémie, et leur relation est devenue sérieuse alors qu’ils purgeaient leur quarantaine à New York. Gomez est finalement retourné à Los Angeles pour travailler et Grande a décidé de déménager en Californie avec lui.

En mai, ils ont fait leur première apparition officielle dans le clip de «Stuck with U», le duo musical de Grande avec Justin Bieber. Les images comprenaient des clips faits maison de fans et de célébrités pratiquant la distanciation sociale au milieu de la pandémie. Dans l’enregistrement, Grande et Gomez sont vus ensemble pour la première fois tout en dansant doucement et en s’étreignant.

Contrairement à l’artiste pop, Gomez ne travaille pas dans l’industrie du divertissement. Au lieu de cela, il passe ses journées comme Agent immobilier Los Angeles. Originaire du sud de la Californie, il travaille pour la société immobilière de luxe Aaron Kirkman Group, dont la clientèle est en grande partie composée de riches particuliers d’Hollywood.

Source: Infobae