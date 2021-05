Ariana Grande a épousé Dalton Gómez

. Ariana Grande est vue aux signatures des organismes de bienfaisance GRAMMY lors des 62ème prix GRAMMY annuels au STAPLES Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.

La célèbre chanteuse et actrice américaine Ariana Grande a épousé son fiancé, l’agent immobilier de luxe de 25 ans, Dalton Gómez, lors d’une cérémonie secrète avec moins de 20 invités, qui a eu lieu le week-end dernier. situé à Montecido à une heure au nord de Los Angeles, Californie, États-Unis. Cela a été confirmé par le magazine People.

Selon le magazine People, un représentant du chanteur, qui n’a que 27 ans, a confirmé la bonne nouvelle aux médias, affirmant que le couple et leurs proches sont heureux pour le mariage, qui a eu lieu le dimanche 16 mai, après cinq mois d’engagement, officialisé au mois de décembre 2020.

“Ils se sont mariés. C’était petit et intime, moins de 20 personnes. L’atmosphère était si heureuse et pleine d’amour. Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux. La famille d’Ari est très heureuse. Tout le monde aime Dalton. C’est génial pour Ari. Cette étape de sa vie s’est déroulée sans incident ni incident dans le bon sens. Ils sont très heureux qu’il épouse Dalton », a déclaré une représentante d’Ariana Grande.

De même, une source proche a déclaré à People que «Ari et Dalton adorent Montecito. Ils y passent beaucoup de temps. Il leur semble naturel de se marier dans la belle et historique demeure d’Ari. ” Pour le moment, il n’y a pas une seule photo du mariage.

Il faut rappeler qu’il s’agit du premier mariage d’Ariana Grande, mais du deuxième engagement de la jeune star. L’entraîneur de l’émission “The Voice”, s’est fiancé en 2018 avec Pete Davidson, comédien et membre du casting de l’émission “Saturday Night Live”, mais cette douleur a duré quatre mois, lorsqu’ils ont annoncé plus tard leur rupture.

Le couple a officialisé sa parade nuptiale en 2020

La relation du couple est devenue officielle au milieu de la pandémie de coronavirus au début de 2020, lorsqu’ils sont tous deux apparus dans le clip d’Ariana Grande avec Justin Bieber, «Stuck with U», une chanson caritative qui raconte l’histoire de plusieurs jeunes couples qui au milieu de la pandémie devait rester à l’écart ou vivre ensemble.

Puis, pour le mois de décembre 2020, après avoir passé les mois de confinement ensemble, le couple à travers un post sur Instagram, où Ariana compte 235 millions de followers, a officiellement annoncé ses fiançailles, partageant une série d’images où l’on pouvait voir le diamant et la perle. sonne avec le message «pour toujours et plus».

Selon 20 minutes, à ce moment-là, la mère de la chanteuse était très enthousiasmée par la nouvelle en les félicitant sur Twitter, où elle a avoué être très excitée d’accueillir Gomez dans la famille.

Le frère du chanteur les a également félicités pour leurs fiançailles au moment où il a écrit: «Ce n’est que le début d’une longue vie pleine de rires et d’amour. Je vous aime tous les deux! Joyeux engagement! ».

Qui est le mari de la chanteuse Ariana Grande?

Dalton Jacob Gómez, 25 ans, est né à Los Angeles et c’est là qu’il se consacre au monde de la vente d’immobilier de luxe pour un secteur exclusif et riche de la région de Los Angeles, en Californie. Dalton, a été caractérisé par le maintien d’un profil bas, malgré son travail en tant qu’agent immobilier avec la société Aaron Kirman Group, où ils ont une liste de personnalités avec un pouvoir d’achat considérable de la région de Los Angeles.

De plus, selon El País, c’est lui qui a aidé sa petite amie de l’époque, à retrouver sa maison actuelle. Dalton Gómez a rencontré son maintenant et sa femme par l’intermédiaire d’amis communs constitués d’un groupe de grands artistes, dont la chanteuse Miley Cyrus.

Dalton Gómez était la relation la plus stable d’Ariana Grande

Après sa rupture avec Pete Davidson en 2018, la chanteuse est sortie avec le rappeur Mac Miller, mais à l’époque, on disait que la relation était devenue assez toxique et qu’Ariana avait mis une grande partie de son aide dans la lutte qui menait son petit ami contre la toxicomanie. . Après avoir mis fin à leur relation, Miller est décédé des mois plus tard, le 7 septembre, d’une overdose.

Après plusieurs événements de sa vie amoureuse, Ariana a finalement rencontré son mari, Dalton Gómez, mais a décidé de garder leur relation privée, jusqu’en juin, ils ont publié leur première photo ensemble sur Instagram. Ariana Grande, a publié une image, où ils ont été vus en train de s’embrasser. Ariana a célébré l’anniversaire de son petit ami avec un message d’amour qui disait: «Joyeux anniversaire à mon bébé, mon meilleur ami, ma partie préférée de tous mes jours. Je t’aime”.

