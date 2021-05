Ariana Grande a épousé en secret Dalton Gomez

Il s’est avéré que l’union entre Ariana et Gomez s’est déroulée lors d’une cérémonie très intime avec pas plus de 20 personnes, dans la maison qui appartenait à Ellen DeGeneres, la même que la chanteuse avait achetée en juin pour 6,75 millions de dollars.

Dalton et Ariana ont commencé à se fréquenter en mars de l’année dernière, au milieu de la pandémie, et ont décidé de rendre publique leur relation dans le clip vidéo «Stuck With U» de Justin Bieber.

Peu de temps après, le couple a commencé à publier des articles sur leur romance sur les réseaux sociaux, révélant leurs fiançailles juste avant Noël 2020.

Ariana Grande a déjà fréquenté le rappeur Big Sean, en 2014, le danseur Ricky Alvarez en 2015, ainsi que le regretté rappeur Mac Miller, de son vrai nom Malcolm James McCormick, avec qui elle a duré deux ans. Miller est décédé tragiquement en septembre 2018 après une surdose de drogue à l’âge de 26 ans.

