Ariana Grande a réparé Fortnite pour moi après qu’un coma l’ait ruiné

Tout d’abord : en mars 2018, j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale vitale. Il y a eu des complications. Je me suis réveillé à la mi-avril d’un coma artificiel. L’une des premières choses dont je me souviens que quelqu’un a dit : « Est-ce qu’il joue à Fortnite ? »

Non, je n’ai pas joué à Fortnite. La version battle royale du jeu de construction de base d’Epic était sortie en septembre dernier. Je me souviens de l’effervescence qui s’est développée pendant l’hiver et jusqu’au printemps. J’avais couvert le prédécesseur du jeu, Fortnite: Save the World, de l’annonce à son lancement en accès anticipé à la mi-2017 et à sa réception tiède qui a suivi. Fortnite : Battle Royale était un jeu auquel je finirais par me tourner.

Je n’y étais pas parvenu en mars 2018. Le jour où la muqueuse de mon aorte s’est ouverte, interrompant le flux sanguin vers ma colonne vertébrale et provoquant une paralysie quasi instantanée de la poitrine vers le bas, je jouais à Sea of ​​​​Thieves pour examen. Je n’ai pas pu jouer à ce jeu depuis, mais c’est une histoire pour une autre fois. J’ai réussi à appeler le 911, j’ai été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, puis transporté par hélicoptère vers un autre établissement pour une intervention chirurgicale. J’aurais dû mourir, mais grâce à la réponse médicale rapide, je ne l’ai pas fait. J’aurais dû me réveiller le lendemain, mais grâce à des années de tabagisme causant des complications qui m’ont fait arrêter le ventilateur, je ne l’ai pas fait. Après plusieurs jours de mise sous sédation pour m’empêcher de retirer mon tube respiratoire, j’ai subi une trachéotomie et j’ai dormi pendant plusieurs semaines.

Quand je me suis réveillé entre le début et la mi-avril, je ne pouvais pas parler. Je pouvais prononcer des mots, et pendant une brève période, lorsque mon tube trachéal s’était un peu desserré, je pouvais former des sons rauques et haletants, mais ce n’était pas une façon amusante de converser. Il m’a fallu quelques semaines de plus pour retrouver un mouvement correct des mains et des bras, je ne pouvais donc ni écrire ni taper. Je pouvais cependant entendre les infirmières demander à mon conjoint ce que je faisais dans la vie et, après avoir entendu la réponse, demander si j’avais joué à Fortnite. Le Fortnite. Ce truc de Fortnite. Bataille royale. Leur enfant/neveu/ami/mari y jouait de manière obsessionnelle.

L’engouement pour Fortnite avait pris de l’ampleur en tant que sensation culturelle dominante depuis des mois à ce moment-là, mais je ne suis pas du genre à m’aventurer beaucoup en dehors de mes cercles de jeu établis. Je ne vais pas dans les bars. Je ne rencontre pas d’amis pour le déjeuner. Je ne prends pas un café rapide et ne rattrape pas mon retard. Même avant de devenir paralysé, j’aimais rester à la maison, parler avec des gens sur Internet. Les gens qui savaient que je connaissais Fortnite en tant que jeu et n’ont pas ressenti le besoin de m’en parler.

À l’hôpital, j’avais l’impression que tout le monde voulait parler. Dans le premier hôpital, où j’ai récupéré de ma première intervention chirurgicale avant de passer un mois et demi en soins intensifs, il y avait un panneau où ma famille pouvait écrire des faits sur moi pour le personnel. Je pense que c’est ma sœur cadette qui a écrit que j’étais journaliste de jeux vidéo, elle est donc au moins en partie responsable de toutes les discussions sur Fortnite. J’ai vu des dizaines d’infirmières pendant mon séjour, et au moins la moitié d’entre elles ont élevé le jeu. Donc je suppose que le panneau d’affichage a fonctionné.

Ma mention Fortnite préférée est venue d’un médecin traitant, qui m’a posé des questions sur le jeu lors de ses tournées un matin. C’était juste avant qu’il ne prenne mon épouse à part et lui demande de réfléchir à ce qui se passerait s’ils ne pouvaient pas me sevrer du ventilateur et de réfléchir à ce que serait ma qualité de vie.

En mai 2018, j’ai été transféré de l’hôpital principal à un LTAC, ou établissement de soins de longue durée. C’est là, au cours d’un mois, que j’ai finalement été sevré du ventilateur. Ils m’ont à nouveau permis de respirer par moi-même. Ils m’ont réinitialisé à parler. Ils m’ont fait manger correctement au lieu de passer par un tube dans mon estomac. Ils m’ont posé des questions sur Fortnite trois ou quatre fois par semaine. Il y avait un gars, un physiothérapeute chauve et brutal, qui me parlait plutôt de Game of Thrones. Je l’aimais bien. Il ne savait rien de Fortnite.

J’ai quitté le LTAC début juin, transféré dans un établissement plus proche de chez moi pour la réadaptation des patients hospitalisés, me préparant à ma nouvelle vie en tant que personne utilisant un tiers de son corps. Heureusement, une partie de ce tiers était ma bouche et, réarmé d’une voix, je pouvais enfin dire au personnel, de manière claire et concise, de ne pas me poser de questions sur Fortnite. Non, je n’y ai pas joué. Oui, je sais que c’est populaire. Je suis plus un fan de RPG. Jeux de rôle. Final Fantasy? Moins d’enjeux, plus d’histoire ? Je continuais comme ça jusqu’à ce que le personnel s’ennuie et parte, après quoi je remettais Food Network et faisais une sieste.

Je suis finalement rentré de ces nombreux hôpitaux en juillet 2018. J’ai recommencé à travailler début août. Trois ans plus tard, j’ai joué mon premier tour complet de Fortnite.

Il m’a fallu 30 minutes pour comprendre comment afficher cette carte vidéo. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Oh, j’avais installé le jeu à plusieurs reprises au cours des trois dernières années. Je me connecterais pour prendre une capture d’écran de quelque chose de disponible dans la boutique du jeu pour un article. À un moment donné, je me suis même connecté à un monde en mode créatif pour faire un rapport sur une nouvelle carte graphique AMD qui avait fait ses débuts dans le jeu. Mais je n’ai jamais joué une partie de Battle Royale à proprement parler. Pas avant que tout le monde ne commence à crier à propos d’Ariana Grande.

Je ne suis pas un fan d’Ariana Grande, mais je ne suis pas assez vieux et lourd pour ne pas me laisser emporter par des vagues de battage particulièrement puissantes. Vendredi dernier, alors que mes collègues et collègues en ligne commençaient à bourdonner fébrilement au sujet du concert du chanteur dans le jeu, j’ai décidé qu’il était temps d’installer le jeu une fois de plus. Et bon, j’avais des V-Bucks promotionnels dans le portefeuille de mon compte Xbox, je pourrais aussi bien les utiliser pour le skin Ariana Grande.

Mon premier achat de skin Fortnite. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Eh bien, merde. Maintenant que j’avais la peau, je devrais probablement assister au concert. J’ai participé à la deuxième représentation tôt samedi matin. J’ai été complètement bluffé. L’événement somptueux dans le jeu était le genre de chose dont je rêvais au lycée au début des années 90. C’était comme si l’art de Trapper Keeper prenait vie. Je m’attendais à moitié à me réveiller en bavant sur des fournitures scolaires en carton recouvert de plastique.

J’ai enregistré tout l’événement. Malheureusement, je l’ai enregistré sans son, alors j’ai juré d’assister à un autre spectacle le lendemain. Pendant que j’attendais le compte à rebours, j’ai appuyé sur play. Puis j’ai de nouveau appuyé sur play. Ensuite, j’ai commencé à faire la queue immédiatement après ma mort, impatient de revenir dans l’action.

Toutes les excuses que j’avais pour ne pas jouer ont commencé à disparaître. Les inquiétudes que tout le monde serait meilleur que moi au tir se sont rapidement dissipés lorsque je me suis rendu compte qu’il y avait encore beaucoup d’adversaires assez stupides pour se faire attirer derrière un rocher ou un bâtiment pour chasser un ennemi apparemment terrifié. J’étais préoccupé par la collecte de ressources et la construction de choses, mais vous n’avez rien à faire de tout cela. Au contraire, une structure fraîchement construite est un signe certain que quelqu’un est là pour tirer. Et rien n’est plus amusant que de se tenir de l’autre côté d’un mur qu’un joueur est en train de démolir pour des ressources, un fusil à pompe à la main, attendant juste que les décombres se dégagent.

Bon d’accord, je m’amusais. J’ai acheté le pass de combat. J’ai commencé à faire des quêtes pour débloquer de nouveaux skins et équipements. Vers dix heures du matin, dimanche matin, j’ai eu ma toute première Victory Royale.

Hier, j’ai gagné deux autres Victory Royales, ce qui, à mon avis, est tout à fait un accomplissement, mais d’autres me disent que c’est beaucoup plus facile à faire ces jours-ci, avec l’utilisation de bots par le jeu et tout. Pourtant, cela n’enlève rien à mon sentiment d’accomplissement. Je regarde mes statistiques sur Fortnite Tracker et je suis fier.

J’ai l’impression que je devrais prendre ma retraite maintenant. Capture d’écran : Fortnite Tracker / Kotaku

J’ai réussi à participer à la performance finale d’Ariana Grande hier après-midi, et c’était tout aussi spectaculaire la deuxième fois. J’ai enregistré du son cette fois, mais j’ai également laissé un marqueur sur ma carte de jeu qui est présent pour chaque scène, donc ma vidéo est, encore une fois, une poubelle. Mais je suis prêt pour le prochain concert de Fortnite. J’ai des skins sympas, des pas de danse, et je sais que s’il le fallait, je pourrais probablement éliminer au moins la moitié de mes collègues spectateurs avant que l’un d’eux ne m’attrape.

Maintenant, j’ai une peau de lapin. Je ne peux jamais arrêter. Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Si je retourne à l’hôpital demain, je doute que quelqu’un me pose des questions sur Fortnite. Il s’est passé tellement de choses ces dernières années. De nouvelles sensations de jeu sont venues et sont parties. Nous sommes toujours en proie à une pandémie mondiale. J’imagine que si un professionnel de la santé me demandait ce que je faisais dans la vie et que je répondais « journalisme de jeu », il hochait simplement la tête et vaquait à ses occupations. Ce qui est dommage, car j’ai vraiment envie de parler de Fortnite en ce moment.