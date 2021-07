Ariana Grande abandonne la performance de ‘Off The Table’ avec The Weeknd

Ariana Grande a publié une autre vidéo dans sa série en cours avec VEVO. Aujourd’hui, elle a recruté Le weekend pour une performance exaltante de leur morceau collaboratif « hors table ». La piste est de son smash 2020, Positions.

Dans la vidéo, Ariana et Abel se produisent dans un studio agrémenté de champs herbeux et de fleurs colorées. Son groupe d’accompagnement fournit un groove solide au sommet duquel elle fléchit ses muscles vocaux. La performance suit des interprétations de « pov », “filet de sécurité (feat. Ty Dolla $ ign)”, “mes cheveux,” et “34 +35.”

Concernant la série, VEVO a déclaré : « Si nos performances live officielles de ‘pov’ et ‘filet de sécurité’ révèlent quelque chose, c’est qu’Ariana Grande excelle dans son travail parce qu’elle est tellement passionnée par les résultats. Vous n’atteignez pas les notes aiguës, vous ne respirez pas la candeur et vous ne rendez pas la musique pop aussi émouvante qu’elle sans traverser les T et parsemer les I. Une session de Cali très cool avec l’apparence d’une petite prairie confortable était l’endroit idéal pour transformer certains des meilleurs morceaux de Positions en performances tout à fait mémorables. Allez l’équipe Ari. The Weeknd s’est présenté pour aider son ami avec l’ambiance rêveuse de « hors de la table ». Comme prouvé précédemment sur des morceaux tels que « Love Me Harder » et « Save Your Tears », leur chimie est profonde. Les deux stars glissent à travers la chanson, s’aidant mutuellement à révéler les coins et recoins qui ne sont évidents que pour les musiciens accomplis.

Postes a été initialement publié le 30 octobre 2020 et a culminé à la première place du palmarès des albums Billboard 200 le 13 novembre. Passé 15 semaines à la première place, l’album a été un succès international, en tête des charts en Argentine, au Canada, en Irlande et en Lituanie. , Nouvelle-Zélande, Norvège et Royaume-Uni. Depuis que Grande a fait ses débuts en 2008, la chanteuse n’a cessé de se renforcer et sa musique a reçu de nombreuses distinctions et récompenses. En 2020, Billboard l’a nommée la plus grande pop star de 2019.

