Ariana Grande apparaîtra dans un jeu vidéo massif

Ariana Grande emmène ses talents dans le monde virtuel en tant que prochaine interprète de Fortnite dans le jeu. La pop star sera la tête d’affiche d’un énorme concert Fortnite dans le cadre de l’événement Rift Tour en août, a annoncé Epic Games dimanche sur Twitter avec un bref teaser. Le concert de Grande fera partie d’un spectaculaire spectacle musical dans le jeu et ajoutera également un certain nombre d’éléments au jeu pour aider les joueurs à se mettre dans l’esprit, bien que les détails restent non confirmés.

Il n’est pas non plus confirmé si l’apparition de Grande comprendra également des événements dans le jeu comme celui de Travis Scott en 2020. Alors que des artistes comme Diplo, Steve Aoki et Deadmau5 ont également donné des concerts spéciaux sur Fortnite, l’événement du rappeur a été le plus réussi. Transformant la carte Fortnite en une vidéo musicale semi-chorégraphiée, les joueurs se sont retrouvés à l’envers et ont volé dans l’espace alors que l’énorme danseur avatar de Scott se produisait et se produisait dans le jeu. Les joueurs pouvaient également acheter une tenue spéciale Scott et une emote dans le magasin.

Excusez-nous, Ariana arrive ! Fortnite présente le Rift Tour avec @ArianaGrande débute le 6 août à 18 h HE #RiftTourhttps://t.co/1ljUFig39F pic.twitter.com/GDCnr24Wh9 – Fortnite (@FortniteGame) 1er août 2021

“Je pourrais passer de moi-même à sous l’eau, la scène pourrait passer sous l’eau sans que personne ne se blesse – toutes les choses que je voudrais faire dans la vraie vie”, a déclaré Scott à Billboard à propos de sa décision de jouer à Fortnite. « Nous pouvons voler ; nous pouvons faire toutes ces choses. C’est ce qui m’excite, vous voyez ce que je veux dire ? Les fantasmes auxquels je penserais, de voir tout cela prendre vie, afin que les gens puissent le voir et en faire l’expérience aussi .”

La performance de Scott a duré un peu moins de 10 minutes, mais est entrée dans l’histoire en tant que plus grand rassemblement dans le jeu de Fornite, attirant un pic de 12,3 millions de joueurs simultanés et 27,7 millions de joueurs uniques du monde entier pour ses cinq diffusions totales au cours de trois jours. et de nombreux fuseaux horaires. Y compris les téléspectateurs assidus, “Astronomical” a été visionné dans le jeu 45,8 millions de fois et sur YouTube 73 millions de fois.

Cela ne compte pas les millions de visionnements supplémentaires sur la plate-forme de streaming de jeux Twitch, où le premier flux officiel a été enregistré comme atteignant un pic d’audience moyenne de 2,3 millions de téléspectateurs. Rift Tour débutera le 6 août à 18 h HE dans les Amériques pour son premier engagement, et deviendra mondial le 7 août à 14 h HE. L’événement se terminera par un rappel pour les Amériques le 8 août à 18 h HE.