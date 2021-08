Ariana Grande célèbre l’anniversaire de Dalton Gomez avec une photo de mariage rare

in

Ariana Grande profite de cette vie de couple !

La pop star de 28 ans, qui a épousé un courtier immobilier Dalton Gomez lors d’une cérémonie privée en mai, a célébré le 26e anniversaire de son mari avec un doux cri et une photo inédite de leur mariage intime.

S’adressant à Instagram Stories le samedi 7 août, la musicienne a d’abord publié une image franche d’elle et du garçon d’anniversaire adorablement assis dans une paire de sabots géants en bois hollandais de leur récente escapade à Amsterdam.

“Joyeux anniversaire à mon bébé, mon mari, mon meilleur ami”, lit-on dans son message. “Je t’aime infinitivement.”

Dans un article séparé, Ariana a mis en ligne un selfie en noir et blanc d’elle et Dalton partageant un baiser passionné le jour de leur mariage. Rendre leur instantané encore plus mignon ? L’un des chiens du chanteur était pris en sandwich entre eux alors qu’ils faisaient leurs bagages sur le PDA.

L’instantané récemment publié par la chanteuse de Positions de leur grand jour survient trois mois seulement après qu’elle et Dalton se soient mariés à leur Montecito, en Californie. domicile.