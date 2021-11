Ariana Grande devient Jenna Rink pour la première émission The Voice Live

Ariana Grande montre son sang-froid lors du premier épisode en direct de The Voice.

La pop star de 28 ans, qui est entraîneur pour la première fois de la saison 21 de la série de compétitions NBC, a assisté aux éliminatoires en direct le lundi 8 novembre avec le même look. Jennifer Garner une fois secouée pour incarner son personnage Jenna Rink dans la comédie de 2004 13 Going on 30.

Bien qu’elle n’ait pas expliqué ce qui l’a inspirée à canaliser le film populaire, Ariana a profité de son histoire Instagram avant l’épisode en direct pour partager des images d’elle-même dans la robe Versace aux couleurs de l’arc-en-ciel et lui offrir son appréciation pour Donatelle versace.

« Merci tellement tellement tellement @donatella_versace @versace et bon premier live !!!!! » a écrit le chanteur.

Pour sa part, Donatella a republié la vidéo d’Ariana sur sa propre histoire Instagram et a inclus le message suivant : « Tu es vraiment à couper le souffle !!! J’espère que tu as apprécié ton premier spectacle en direct. Je t’aime. »

De plus, le compte Twitter officiel de The Voice a tweeté un GIF d’Ariana en train de faire un bisou dans sa tenue et a ajouté le message : « Nous aimons votre robe, @ArianaGrande. »