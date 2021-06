Ariana Grande, Dior et Tom Ford honorés aux Fragrance Foundation Awards – WWD

Alors que les 2021 Fragrance Foundation Awards ont obtenu leur deuxième incarnation numérique en raison de la pandémie, les festivités attendaient la reprise post-pandémique.

Lors de la remise des prix annuels de la fondation, qui a eu lieu jeudi, les remarques d’ouverture ont salué l’élasticité de la catégorie dans la seconde moitié de la pandémie de coronavirus, et se sont réjouies de la poursuite des succès commerciaux sur le marché.

« Nous avons tous passé les 15 derniers mois à redéfinir nos vies, nous avons été obligés de ralentir. Nous nous sommes, espérons-le, fondés sur un nouveau niveau d’appréciation. Nous sommes maintenant sur le point de sortir plus résilients que jamais », a déclaré Linda Levy, présidente de la Fragrance Foundation, dans le discours d’ouverture.

Jerry Vittoria, président de la Fragrance Foundation et président mondial de la parfumerie fine chez Firmenich, a attiré l’attention sur l’évolution du rôle du parfum tout au long de la pandémie.

« Alors que la pandémie a durement frappé notre industrie, la réaction de nos consommateurs et l’évolution de leurs rituels de parfum soulignent l’importance du parfum dans toutes nos vies. En termes simples, les parfums ont joué un rôle puissant dans notre soutien », a déclaré Vittoria. « Aujourd’hui plus que jamais, les bienfaits des parfums sont reconnus par tous. La romance et la séduction, c’est bien beau, mais il y a tellement d’autres émotions importantes que nous pouvons activer pour capter un nombre beaucoup plus large de consommateurs.

Les orateurs présentant les lauréats du prix comprenaient Dolly Parton, André Leon Talley, Alicia Keys, Isabella Rossellini, Marc Jacobs, Christian Siriano, Kylie Minogue, Thom Browne, Louie Schwartzberg et Narciso Rodriguez.

Ici, les récipiendaires des prix 2021 de la Fragrance Foundation.

Parfum de l’année, Luxe féminin

Gucci Le jardin de l’alchimiste Un chant pour la nymphe

Parfum de l’année, Luxe pour hommes

Ermenegildo Zegna Essenze Roman Wood Eau de Parfum

Parfum de l’année, Luxe Universel

Byredo Tabac Mandarine

Parfum de l’année, Prestige féminin

Giorgio Armani à ma façon

Parfum de l’année, Prestige Homme

Eau de Toilette Dior Homme

Parfum de l’année, Prestige Universel

Parfum d’orchidée noire Tom Ford

Parfum de l’année, populaire

Ariana Grande REM

Temple de la renommée des parfums

Lancôme Trésor

Parfum indépendant de l’année

Arquiste Misfit

Bougie & Maison, Vacances

Nest New York Cyprès Bleu & Neige



Parfum Produit innovant de l’année

Diffuseur mural électrique Diptyque, baies

Emballage de l’année, Luxe

Christian Louboutin Loubirouge

Emballage de l’année, Prestige et Populaire

Marc Jacobs Perfect Eau de Parfum



Parfum Extraordinaire de l’Année

Pascal Gaurin, IFF – Senteurs de Bois Prune à Cognac

Campagne médiatique de l’année, Femmes

Marc Jacobs Parfait



Campagne médiatique de l’année, hommes

Calvin Klein CK

Éditorial de parfum de l’année, imprimé

Town & Country, ça sent bon ici d’ici April Long

Éditorial de parfum de l’année, numérique

Ville et pays, quelle est la signature de votre parfum signature ? Pourquoi c’est maintenant le moment idéal pour créer un parfum personnalisé d’ici April Long

Choix du consommateur, Prestige féminin de l’année

Marc Jacobs Eau de Parfum Parfaite

Choix du consommateur, Populaire de l’année pour les femmes

Victoria’s Secret Bombe Passion

Choix du consommateur, Homme de l’année

Calvin Klein CK

Choix du consommateur, bougies et collection pour la maison

Boy Smells Slow Burn par Boy Smells x Kacey Musgraves

Parfumeur à vie

Calice Becker, vice-présidente parfumeur et directrice, École de parfumerie Givaudan

temple de la renommée

Philippe Benacin, président-directeur général d’Interparfums

